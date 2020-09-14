Победа в первом туре: Василий Голубев выигрывает выборы главы Дона

После обработки 99,3% протоколов Василий Голубев набирает 65,6% голосов избирателей. Фото: donland.ru

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев сохраняет свой пост по результатам состоявшихся выборов главы региона. Как сообщает облизбирком, после обработки 99,3% протоколов он набирает 65,6% голосов избирателей — это уверенная победа в первом туре, поскольку остальные кандидаты остались позади.

Отметим, что на пост донского губернатора также баллотируются руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции «Справедливая Россия» в гордуме донской столицы Алексей Лященко и гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии «Патриоты России».

Напомним, что на выборах в 2015 году за Василия Голубева проголосовали 78,21% избирателей. Его ближайший соперник Николай Коломейцев, выдвинутый от партии КПРФ, получил 11,66%. Явка на выборах пятилетней давности составила 46,55%.

Добавим, что за весь период трехдневного голосования Избирательная комиссия Ростовской области получила более сотни обращений о нарушениях на избирательных участках. Часть из поступивших заявлений все еще находится на рассмотрении, однако достоверно подтвержден пока только один случай - на участке № 539 города Гуково, где были вычеркнуты из общего подсчета 46 бюллетеней с отметками избирателей, а членов УИК, допустивших нарушения, отстранили от работы. Как сообщил председатель ИК РО Андрей Буров, материалы по этому происшествию были переданы для проверки в правоохранительные органы.