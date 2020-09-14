Выборы губернатора Ростовской области прошли без серьезных нарушений

Голосование на выборах губернатора Ростовской области прошло организовано и в рамках закона, отмечают эксперты. Фото: ikro.ru

В 20.00 закрылись избирательные участки по всему донскому краю. Единый день голосования подошел к концу. По данным регионального избиркома, на 18:00 явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составила 39,5%. В голосовании приняли участие более 1,2 млн избирателей. По данным первых опросов (exit poll), как и следовало ожидать, действующий губернатор Василий Голубев одерживает уверенную победу.

В этом году донской край, как и другие регионы страны, впервые выбирал губернатора в течение трех дней. По мнению экспертов, новый формат голосования отвечает требованиям безопасности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Он позволил избежать массового скопления людей на избирательных участках. Среди прочих новшеств – безусловный масочный режим, социальная дистанция и другие санитарные нормы, которые внедрены во всех участковых избирательных комиссиях.

По данным наблюдателей, регионального избиркома и правоохранительных органов выборы прошли в спокойной обстановке. Наиболее ярким негативным событием стало нападения представителя КПРФ на председателя ТИК Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Инцидентом занимается полиция. Остальные единичные нарушения, которые были выявлены региональным избиркомом будут еще разбирать, но очевидно, что никакого влияния на общий результат голосования они не окажут.

- В ходе голосования я был на многих участках, где-то побывали мои помощники. Убежден, что избирательная кампании в Ростовской области прошла без нарушений, моя команда их не зафиксировала. Мелкие замечания есть, но это даже не замечания, а скорее погрешности. В целом же, все прошло организовано и рамках закона. Крайне важно, что на всех участках соблюдался масочный режим, выполнялись необходимые санитарные требования. А с губернатором, которого выбрали жители Дона, мы будет работать ближайшие пять лет, — отметил кандидат в губернаторы Ростовской области от партии «Патриоты России» Владимир Башкатов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Ларисы Тутовой, выборы губернатор региона — это большая гражданская ответственность, которая влияет на последующее развитие Ростовской области.

- Считаю, что выборы губернатора крайне важны для всех нас. Это ответственность каждого жителя Донского края. Мы выбирали губернатора Ростовской области — человека, который поведет наш корабль в будущее. Не менее важно, что они прошли без значительных нарушений и с соблюдением всех санитарных норм, — подчеркнула Лариса Тутова.

Напомним, что по данным облизбиркома после обработки обработки 99,3% протоколов кандидат Василий Голубев набирает 65,6% голосов избирателей.