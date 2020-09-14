21 мая 2010 года Василий Голубев возглавил Ростовскую область. Фото: donland.ru

Биография избранного губернатора Ростовской области Василия Голубева: рассказываем об основных этапах его жизни. По предварительным итогам единого дня голосования, действующего главу региона поддержали 65,61 % избирателей.

Василий Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковской Тацинского района. Его родители работали на шахте «Восточная» в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. Будущий губернатор и сам в 1974 году трудился слесарем на шахте «Шолоховская».

Родители Василия Голубева работали на шахте «Восточная». Фото: donland.ru

В 1980 году Василий Голубев окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Получив специальность «инженер-экономист», он по распределению попал в небольшой город Видное под Москвой. На Видновском грузовом автопредприятии Голубев работал старшим инженером, начальником отдела эксплуатации.

Путь Василия Голубева в политике начался в 1983 году. В этот год он стал инструктором промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета КПСС. Он занимал должности организатора отдела Московского областного комитета КПСС, второго секретаря Ленинского районного комитета КПСС.

13 сентября 2015 года Василия Голубева переизбрали. Фото: donland.ru

В 1991 году Голубев возглавил администрацию Ленинского района. В 1996 году он был избран на этот пост, получив поддержку 80% избирателей.

В апреле 1999 года Василий Юрьевич стал вице-губернатором Московской области. В марте 2000 года — первым заместителем председателя правительства Подмосковья. Голубев отвечал за развития научно-промышленного сектора, сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строительного комплекса.

Действующий губернатор лидировал, набрав 66,46% голосов избирателей. Фото: donland.ru.

В декабре 2003 года он вернулся к должности главы Ленинского района. В марте 2008 года его переизбрали на новый срок.

21 мая 2010 года Василий Голубев возглавил Ростовскую область. 13 сентября 2015 года его переизбрали —он получил 78,21% голосов избирателей. Официально Голубев вступил в должность 29 сентября 2015 года.

По данным донского избиркома, обработано более 96% протоколов участковых комиссий. Действующий губернатор лидировал, набрав 66,46% голосов избирателей. На втором месте оказался Евгений Бессонов, получивший 17,15% голосов. В тройку вошел также Петр Пятибратов, его поддержали 7,58% проголосовавших.

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