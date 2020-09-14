Вышла из дома и не вернулась: в Новошахтинске разыскивают четырехлетнюю девочку

Ребенок ушел из дома около 11:30. Фото: vk.com/lizaalert_rostov

В Новошахтинске разыскивают четырехлетнюю девочку. Полина Ахмидеева пропала 14 сентября, сообщили в организации «Лиза Алерт Юг».

Ребенок ушел из дома около 11:30. С тех пор о местоположении девочки ничего неизвестно. Родные обратились за помощью к волонтерам.

В организации не исключают, что девочку могли похитить.

— Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления, — процитировано в ориентировке положение статьи 126 УК РФ «Похищение человека».

У Полины худощавое телосложение, длинные светлые волосы и голубые глаза. Она была одета в красные шорты, красную футболку и серые шлепки. Любую информацию просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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