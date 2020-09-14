«Еременко набирает, а Мамаев только восстановился»: Карпин — о готовности «Ростова» к матчу с «Локомотивом»

Карпин отметил, что Мамаев и Чистяков остаются в запасе. Фото: «Ростов»
Валерий Карпин рассказал о готовности «Ростова» к матчу с «Локомотивом». Тренер рассказал о состоянии игроков перед встречей с «железнодорожниками».
По мнению Карпина, Роману Еременко пошла на пользу пауза, когда он играл за сборную. При этом Павел Мамаев и Дмитрий Чистяков, по его словам, только недавно оправились от травм.
— Рома набирает, «пауза на сборные» ему пошла на пользу. Паша только-только восстановился. Попал в заявку и Дмитрий Чистяков, — рассказал Карпин.
Он отметил, что Мамаев и Чистяков остаются в запасе. Возможно, они выйдут по ходу матча.
Напомним, на «Ростов Арене» 14 сентября могут присутствовать до 40% болельщиков. Карпин считает, что поддержка фанатов поможет «желто-синим».
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