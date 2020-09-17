В донском парламенте приняли блок важных социальных законов

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось очередное 23-е заседание парламентской сессии. Фото: сайт zsro.ru

ПРОДЛЕНИЕ НОВОГО ПОРЯДКА АДРЕСНОЙ СОЦПОМОЩИ

На очередном заседании парламента Дона народные избранники приняли закон, продлевающий новый порядок расчета временной адресной социальной помощи, а также устанавливающий на постоянной основе минимальный гарантированный размер такой поддержки. Изначально этот расчет был принят в апреле текущего года и установлен до 1 октября, но продлен по инициативе губернатора до конца 2020 года.

- Это важный вопрос, так как данной социальной поддержкой могут воспользоваться, прежде всего, пожилые люди и те, кто попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса и введением ограничительных мер, – подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Новый порядок расчета адресной соцпомощи предполагает, что на нее могут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, то есть 15 тысяч рублей. При этом ранее на нее могли рассчитывать те, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума. Минимальный гарантированный размер такой помощи составляет 10 % от прожиточного минимума.

- С начала 2020 года, благодаря инициативе губернатора, количество получателей адресной социальной помощи увеличилось на 10 тысяч семей и составило на настоящий момент свыше 38 тысяч семей. На эти цели из областного бюджета уже выделено свыше 515,6 млн рублей, - пояснил спикер областного парламента.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Кроме того депутаты донского парламента приняли закон, закрепляющий нормы обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе. Согласно принятым поправкам в Ростовской области помимо учеников 1-4 классов горячее питание будут получать и учащиеся областных образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются на дому. В частности, их родителям предоставят денежную компенсацию за двухразовое питание в день.

В зависимости от того, сколько учебных дней в неделе, компенсация составит, по предварительным данным, от 2,5 до 3 тысяч рублей в месяц.

Александр Ищенко отметил, что расширения списка получателей такой льготы имеет большое социальное значение.

- У нас есть отдельные категории школьников, в частности, с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них не ходят в школу, а обучаются на дому. Они также вправе получать бесплатное питание, но поскольку находятся дома, то такой возможности не имеют. Поэтому мы вводим за счет средств областного бюджета компенсационные выплаты тем детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в областных образовательных учреждениях. Это очень важный вопрос, поскольку он затрагивает несколько тысяч семей в Ростовской области. А следующим этапом должна быть работа муниципальных образований для того, чтобы и в каждом муниципалитете в школах вводились аналогичные компенсационные выплаты, - уверен председатель регионального Заксобрания.

Спикер донского парламента также подчеркнул, что такая выплата вводится и в средних профессиональных образовательных учреждениях областного уровня. И что длительная работа, связанная с организацией бесплатного питания школьников и учащихся СПО, находит свое логичное завершение в законодательных актах.

ЖИЛЬЦАМ МНОГОЭТАЖЕК ПРОДЛИЛИ ОТСРОЧКУ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

По инициативе депутатов парламента Дона были приняты поправки в областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Благодаря этим корректировкам срок, по истечении которого собственники помещений в новых многоквартирных домах должны начинать платить взносы на капитальный ремонт, был увеличен с шести месяцев до года.

Такое решение продиктовано тем, что на Дону наблюдается тенденция включения новых многоквартирных домов в региональную программу капитального ремонта до истечения установленного гарантийного срока при строительстве.

Александр Ищенко уточил, что по данным Ростовстата в основном квартиры в таких новостройках покупают молодые семьи, имеющие малолетних детей. Чаще всего, как правило, для приобретения своего жилья дончане берут ипотечные кредиты.

- Принятие закона позволит снизить финансовую нагрузку на жителей Ростовской области и, при этом, не упустить время, необходимое для сбора денежных средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, - добавил председатель регионального парламента.