«Чулочки, макияж и всякие нежности»: Программист из Ростова-на-Дону рассказал о страсти к переодеванию

Парень экспериментирует с нарядами и старается сделать образ еще более женственным. Фото: соц. сети

Ростов-на-Дону - город контрастов. Он объединяет, казалось бы, несовместимые вещи. С одной стороны - это южный форпост с крепкими, традиционными устоями и горячим нравов его жителей, а с другой - современный мегаполис, земля новаторства и переосмысления старого. Здесь уживаются вместе суровые, принципиальные мужчины, работающие на заводах и стройках, и мягкие дамы, чья красота покоряет весь мир.

РОДИТЕЛИ ТАК НИЧЕГО И НЕ УЗНАЛИ

Но бывают люди, которые не вписываются в общую картину. Сергей (имя изменено, - прим. автр) живет в Ростове-на-Дону уже много лет. Он переехал из Украины в период событий 2014 года. Так сделали многие, и молодой парень не стал исключением. Сейчас ему 27 лет. Он снимает небольшую комнату в одном из спальных районов города. Работает рядовым программистом на «удаленке», неплохо зарабатывает, и все свободное время отдает своей самой большой страсти - переодеванием в женщину.

- Я хочу, чтобы ко мне обращались, как к девушке, - рассказал он в интервью с корреспондентом «Комсомолки» парень. - Называйте меня Лана.

Сергей признается, что такое, по его словам, необычное увлечение началось еще в детстве. Сначала это было просто баловство, а вот с 16 лет перевоплощение из мальчика в девочку стала практиковать постоянно. При этом за 11 лет (!) такой жизни его родители так ничего и не узнали.

- Раньше было тяжело, постоянно приходилось скрываться, - продолжает парень-девушка, - но теперь, когда живу одна, на мне всегда есть что-то из женского гардероба. Например, мужское нижнее белье даже уже и не помню когда носила! Но, поймите правильно, эта часть моей жизни не должна быть связана с тем, как меня знают в обществе. Это просто опасно.

Фото: соц. сети

ПОЛ МЕНЯТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ

В перерывах между изготовлением сайтов парень Лана увлекается переодеваниями. То наряжается в роковую бестию, то в невинную скромницу, - по настроению. Отдельное внимание уделяет макияжу: рисует стрелки, красит губы, подчеркивает брови и ресницы. Обязательный пункт программы - тональный крем. В результате получается, хоть и не естественный, но весьма колоритный образ молодой девушки. Конечно, мужские черты лица пробиваются даже сквозь косметику и парики, но Лану это не пугает.

- Никакие гормоны не принимаю и не собираюсь менять пол, - подчеркивает собеседник. - Также против хирургического вмешательства. Мои фетиши - это женские чулочки, ошейники и корсеты.

Экстравагантный ростовчанин говорит, что на улице в женском образе появляется очень редко и обычно ночью.

- Думаю, мой образ еще не идеален, а в темное время суток это не так незаметно, - объяснил это он.

Кстати, сама Лана признается, что ее привлекают и девушки, и парни. В зависимости от ситуации он может мастерски перевоплощаться и принимать ту роль, которая ему больше нравится. Правда, серьезных отношениях никогда не было.

Никто из родных не знает о его увлечении. Фото: соц. сети

МЕЧТАЮ СХОДИТЬ НА СВИДАНИЕ

Интересно, что страница Ланы, где она презентует себя в образе дамы, в социальных сетях давно превратилась в насыщенный блог. Там экстравагантный парень дает советы по подбору париков и рассуждает о трудностях во взаимоотношениях между людьми.

- Мне очень часто пишут парни, но никогда еще не доходило до реальных встреч. Наверное, это связано с моей осторожностью. Я не доверяю кому попало. Если честно, я пока только мечтаю сходить на свидание в образе девушки, - говорит Лана.

Кстати, мужчина ведет одинокий образ жизни. У него нет друзей и по-настоящему близких людей. Он привык быть всегда один, скрываться и держать в тайне свои увлечения. На вопрос о том, как он проводит свободное время, отвечает, что в основном смотрит японские мультики или подбирает новые наряды.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Нам со всех источников твердят, что это норма»

Светлана НЕЦВЕТ, врач-психиатр, г. Ростов-на-Дону:

- Транссексуализм двойной роли. Скорее всего в данном случае речь идет именно об этом психическом расстройстве. Оно характеризуется периодическим ношением одежды противоположного пола для того, чтобы насладиться временным участием той жизни, но без какого-либо желания изменить свой пол, в том числе и хирургическим путем, и без полового возбуждения, сопровождающего переодевание. Может возникать как в юности, так в зрелом возрасте.

- Что делать?

- Тут двоякая ситуация. С одной стороны нравы нынешнего общества и навязывания нынешних стандартов моды говорят нам со всех источников, что это норма. Он такой и принимайте его таким какой он есть - он же никому не вредит! С другой стороны не исключено, что это самое настоящее психическое расстройство, которое требует серьезного обследования психики, эндокринной системы и морфофункциональных структур мозга. Данное расстройство может быть проявлением и такого тяжелого заболевания, как шизофрения. А может быть и самим по себе. В любом случае я бы посоветовала комплексное обследование. И, соответственно, лечение - если оно необходимо - будет исходить из причин.