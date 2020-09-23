В Ростове-на-Дону усилили меры профилактики коронавируса

Сотрудники администрации следят за дезинфекцией жилых домов. Фото: мэрия Ростова

Мы живем в период пандемии коронавируса. Каждый день количество зараженных увеличивается, растет число жертв опасной инфекции. Власти делают все, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасного заболевания, которое уже называют "чумой 2020".

ТЩАТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО

Губернатор Ростовской области уже поручил управляющим компания, которые обслуживают многоквартирные дома, проводить санитарную обработку подъездов, перил, дверей и всего, до чего могут дотрагиваться люди. Тщательная дезинфекция проводиться ежедневно. За этим следят сотрудники районных администраций.

Если выявляется, что обработка помещений не проводилась, об этом сообщают в Министерство ЖКХ по области. И в этом случае ответственные лица будут привлекаться к административному наказанию.

Кроме того, жилищные организации проводят информационную работу: оповещают население о правилах и мерах, необходимых, чтобы не заразиться, размещая листовки на стендах многоквартирных работ. "ПРОШУ ВАС БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ"

- К сожалению, говорить о завершении пандемии пока рано, поэтому все силы надо направить на недопущение новых заболеваний, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. -. - В первую очередь - это соблюдение профилактических мер. Сейчас городскими властями ведется усиленный контроль за провидением санитарной обработки многоквартирных домов и мест скопления людей. Однако, стоит помнить, что ответственность лежит и на каждом ростовчанине в отдельности. Прошу вас быть бдительными и соблюдать все необходимые меры безопасности для сохранения здоровья вас и ваших близких.

Кроме того, Алексей Валентинович добавил, что каждый день сотрудники администраций районов совместно с работниками управляющих организаций ведут контроль за обращениями жителей о нарушениях санитарных требований. А по результатам сразу принимаются жесткие меры.

АЛЛО!

Если в вашем доме отсутствует или проводится некачественная дезинфекция

Телефон дежурного оперативного штаба в городе Ростове-на-Дону: 8 (863) 240-32-23.

Оперативно-Информационный Диспетчерский Центр (ОИДЦ-«05») – 05, (863) 244-25-98, (863) 244-26-91, (863) 244-26-64.

Служба 112 - 112.

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