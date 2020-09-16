Топ-3 осенних модных образа самой красивой девушки России

Алина Санько поделилась стильными образами для осени. Фото: аккаунт Алины Санько в Инстаграм

Ростовчанка Алина Санько поделилась несколькими стильными образами для осенних дней.

Девушка выложила несколько эффектных фото в своем аккаунте в Инстаграм. Девушка примерила и корсет, и обтягивающие платья с юбкой-карандаш, и эффектное белое платье. Подписчики были в восторге от представленных образов красотки.

На первом снимке ростовчанка надела на себя черный корсет с такого же цвета расклешенной юбкой. А на плечи она накинула ярко-алое пальто. Корсет был завязан атласными ленточками и красиво подчеркивал грудь Алины. Девушка присела в карету и на ногах у нее можно было увидеть босоножки на тонком каблучке.

Яркий образ Алины Санько. Фото: аккаунт Алины Санько в Инстаграм

На втором фото девушка была одета в черное платье с рукавами-фонариками и весьма откровенным декольте, а внизу на ней была такого же цвета юбка-карандаш по колено, а на ножках красивые остроносые туфельки.

Юбка-карандаш и декольте ярко подчеркивают выдающиеся достоинства. Фото: аккаунт Алины Санько в Инстаграм

А на третьем снимке Алина представила наряд для более теплой осени или даже для бабьего лета. На девушке было надето белое платье в сеточку, а коротенькая юбочка едва прикрывала ножки. Красотка пристроилась на покрывале для пикника, рядом лежал яркий букет цветов, а на подносе спелые яблочки.

Платье на теплую погоду. Фото: аккаунт Алины Санько в Инстаграм

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