Вернут ли ограничения в Ростовскую область: ответила министр здравоохранения Татьяна Быковская

Татьяна Быковская подчеркнула, что вопрос об ограничениях пока не стоит. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава донского Минздрава Татьяна Быковская рассказала, вернут ли ограничения в Ростовскую область. Министр ответила на вопросы журналистов 17 сентября в ходе брифинга.

— А вы как считаете? Если население не соблюдает правила профилактики, если идет прирост, если мы не носим маски, — прокомментировала Татьяна Быковская.

Она подчеркнула, что вопрос об ограничениях пока не стоит. Власти надеются на благоразумие людей.

Напомним, с начала пандемии в Ростовской области выявили 19 533 случаев заражения. За все время вылечились 15 895 пациентов, скончались 423 зараженных. В настоящее время лечение в стационарах получают 1239 пациентов.