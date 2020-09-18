"Неприкасаемый": Ставрополец пойдет мести улицы за то, что три года козырял прокурорской корочкой

Мужчина 450 часов теперь будет трудиться на благо общества. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове суд Советского района вынес приговор 27-летнему жителю Ставрополья, который козырял «корочкой» помощника прокурора центрального района Сочи. Хотя, на самом деле, никакого отношения к прокуратуре мужчина никогда не имел.

ЛИПОВАЯ «КСИВА»

В январе нынешнего года сотрудники ГИБДД остановили на улице Еременко для проверки документов автомобиль Hyundai Solaris. Но сидевший за рулем молодой мужчина возмутился, мол, какая проверка, заявив, что он лицо неприкосновенное. И показал удостоверение, в котором значилось, что он работник прокуратуры соседнего региона.

Однако сотрудники ГИБДД, глянув в это удостоверение, засомневались в его подлинности. И немедленно связались с отделом кадров сочинской прокуратуры. Там ответили, что человек с такими данными, какие значились в документах, у них не работает и никогда не работал.

После чего удостоверение «помощника прокурора» у мужчины изъяли и направили на экспертизу. А его самого доставили в отдел полиции.

ПРОСТОЙ МЕНЕДЖЕР

Оказалось, что мужчина трудился простым менеджером в одной из фирм, занимающейся торговлей изделиями из металла. Его работа была связана с частыми поездками по югу страны. И вот однажды, пару лет назад, в Краснодаре он увидел объявление об изготовлении любых документов за определенную плату. По его словам, он связался с изготовителями ксив и заказал себе удостоверение помощника прокурора. Рассчитывая на то, что в частых поездках по стране, оно сделает его неприкосновенным для сотрудников ГИБДД.

Новенькое «липовое» удостоверение привез ему курьер из экспресс-доставки.

Сколько раз козырял менеджер «ксивой» остается заявкой. Но учитывая, что оно у него с 2017 года, то пригодилось она ни раз.

ВИНУ ИСКУПИТ ТРУДОМ

Как сообщила корреспонденту "Комсомольской правды" старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, экспертиза признала удостоверение поддельным. Уголовное дело в отношении изготовителей фальшивых документов выделено в отдельное производство.

А вот менеджеру было предъявлено обвинение по статье 327 Уголовного кодекса РФ - «Использование заведомо поддельного документа». В суде он свою вину признал полностью. И, учитывая, что преступление мужчина совершил впервые, кроме того у него есть маленький ребенок, судья назначил ему наказание в виде 450 часов обязательных работ. Теперь ему почти два месяца ему придется мести улицы.

Вот только нельзя сказать, что мужчина легко отделался - по той же статье он мог просто заплатить штраф, максимальный размер которого - до восьмидесяти тысяч рублей.