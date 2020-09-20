Идет ростовчанка к своей цели с завидным упорством. Фото: ТНТ.

«Битвы экстрасенсов» 21-й сезон 2020: Ведьма из Ростова-на-Дону пришла на кастинг популярного шоу. Известно, что Ирина Игнатенко уже участвовала в мистическом ТВ-проекте. Но победительнице его не стала, теперь вот, похоже, решила исправить это недоразумение.

Причем идет ростовчанка к своей цели с завидным упорством. Известно, что свою ТВ-карьеру ведьмы она начала с проекта «Школа экстрасенсов», куда яркая и сильная ведьма пришла, чтобы научиться контролировать свою энергию.

Тогда одержать победу в шоу ей не удалось. И чтобы доказать всем, на что она способна, к большому удивлению зрителей она оказалась в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов». В итоге даже дошла до финала, но в тройку лидеров так и не вошла - заняла почетное четвертое место. В итоге ее пригласили в новый сезон шоу, и Игнатенко вызов приняла.

Яркая и сильная ведьма пришла на ТВ, чтобы научиться контролировать свою энергию. Фото: ТНТ.

- Нам всем известно, что совершенству нет предела, - так объяснила она свой новый штурм во время кастинга. - Можно с каждым годом, как вино, становиться лучше. Я – практик, моя жизнь - это магия. Я стала больше, чем была. Я научилась аккумулировать энергию из пережитой боли. Я хочу заново испытать бешенный прилив адреналина, хочу заново пережить боль, заново сказать людям, что выход есть всегда, заново задать правильный вектор.

Кроме того, Ирина призналась, что была рада встретиться на кастинге со съемочной группой проекта, а главный скептик «Битвы» Сергей Сафронов, с которым у них сложились непростые отношения, не оставил без внимания ее появление.

- Я пришла на сборы перед поляной, людей много было, - рассказала собеседница. - Я шла сквозь толпу, чувство внутри - они не свои. Но когда я приблизилась к месту, где находилась съемочная группа - повеяло теплом. Крутые они все, есть с кого брать пример! А когда увидела оператора Николая, так и вовсе прослезилась. Сергей Сафронов ругнулся матом, когда увидел меня.

Совсем скоро узнаем, окажется ли Ирина в числе участников или на кастинге ее обойдут более сильные экстрасенсы.

КОНКРЕТНО

Первый выпуск программы уже в следующую субботу - 26 сентября в 18.30 на ТНТ.