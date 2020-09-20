Бабье лето на пороге: Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону придет жара

Место теплу на Дону еще будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Середине сентября - время, когда все больше ощущается осень. Деревья скидывают листья, день становится короче, воздух холоднее. Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на следующей неделе.

Так в понедельник, 21 сентября, все еще сильное южное солнце прогреет воздух до +21 градуса тепла. В ночное время значительно похолодает - +9 градусов. Ожидается небольшой ветер - до семи метров в секунду. А вот зонтики пока с собой брать рано.

На следующий день, во вторник, 22 сентября, погода станет немного теплее днем, но в темное время суток все также прохладно до плюс восьми градусов.

Такая же ситуация в среду и четверг - 23 и 24 сентября. В будние дни осадков снова не ожидается. Небо будет ясным, безоблачным.

В пятницу, 25 сентября, станет по-летнему жарко. Неизвестно пока, надолго ли придет сентябрьское бабье лето. Но в конце предстоящей недели в светлое время суток воздух прогреется до +27 градусов, а ночью до +17 градусов. Дождей не ожидается.