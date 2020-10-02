В ростовском приюте для животных зверски отправили кошек

Пострадали четыре кошки. Фото: соц. сети

В одном из приютов для животных накануне, 1 октября, произошел ужасный инцидент. Сотрудники питомника пришли на работу раньше обычного и застали страшную картину: несколько кошек лежали почти без сознания, а по всему полу - остатки съеденной ими еды. К счастью, среди визитеров была ветеринар, которая мгновенно оказала животным первую помощь. Только благодаря этому удалось избежать худшего.

Все подробности произошедшего рассказали на странице заведения, в стенах которого и содержались животные. Как выяснилось, неизвестные под покровом ночи проникли в приют и просунули в клетки пирожки с отравленным мясом. Кошки не стали отказываться от такого угощения, о чем пожалели уже через несколько минут. Очень скоро из пасти пошла пена... Когда, наконец, пришли люди, животные еле передвигались по своим клеткам.

Одна находится в тяжелом состоянии. Фото: соц. сети

Всего пострадали четыре самых активных кошки. Трое находятся в стабильном состоянии на стационарном лечение. Сложнее всего приходится Мире. Ее положили в кислородную камеру. Врачи надеются, что ее организм справится с отравлением.

На данный момент сотрудники приюта объявили сбор средств на помощь животным. Необходимо оплатить лечение, купить лекарства и корм. Реквизиты разместили на странице в социальных сетях.

Злоумышленники пока не пойманы. Фото: соц. сети

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