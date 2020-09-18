В Ростовской области выявлен рекордный за последние недели прирост зараженных коронавирусом

С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 19 705. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области зарегистрирован рекордный за последние недели прирост зараженных коронавирусом. Данные о новых инфицированных сообщили в донском правительстве.

За последние сутки подтвердилось еще 172 случая заражения. По данным сервиса «Коронавирус: статистика», это самый высокий прирост заболевших с начала сентября.

Новых заболевших выявили в 31 городе и районе области: в Ростове-на-Дону (71), Усть-Донецком (7), Азовском (6) районах, Таганроге (6), Зерноградском (6), Аксайском (5), Мясниковском (5), Неклиновском (5), Обливском (5), Октябрьском (5), Тарасовском (5), Багаевском (4), Волгодонском (4) районах, Азове (4), Цимлянском (4), Зимовниковском (3), Кагальницком (3), Морозовском (3), Чертковском (3) районах, Батайске (2), Новочеркасске (2), Пролетарском (2), Родионово-Несветайском (2), Сальском (2), Семикаракорском (2), Весёловском (1) районах, Волгодонске (1), Донецке (1), Шахтах (1), Константиновском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах.

С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 19 705. Сейчас лечение в стационарах проходят 1 285 пациентов. Состояние 70 человек оценивается как тяжелое.

Скончались еще семь зараженных коронавирусом. Это женщины в возрасте от 66 лет до 81 года, а также трое мужчин в возрасте от 57 до 73 лет, все – с хроническими заболеваниями. За весь период жертвами COVID-19 стали 430 человек.

По данным на 18 сентября, выздоровели еще 59 пациентов. Всего выздоровели 15 954 заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернут ли ограничения в Ростовскую область: ответила министр здравоохранения Татьяна Быковская

По словам главы Минздрава, власти надеются на благоразумие людей.(Подробности)