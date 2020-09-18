Стал известен первый соперник «Ростова» в Лиге Европы

«Ростов» получил право играть в Лиге, завоевав пятое место в турнирной таблице РПЛ. Фото: ФК «Ростов».

Стал известен первый соперник ФК «Ростов» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. «Желто-синие» встретятся с «Маккаби» из Хайфы.

17 сентября «Маккаби» обошел казахстанский «Кайрат» в игре второго раунда ЛЕ. Израильская команда обыграла соперника со счетом 2:1. Со стороны победителей забили Юваль Ашкенази и Никита Рукавица, у проигравшей стороны отличился Вагнер Лав.

Матч «Маккаби» — «Ростов» состоится 24 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».

ФК «Ростов» получил право играть в Лиге, завоевав пятое место в турнирной таблице РПЛ. Это будет пятый раз, когда команда выступит в еврокубках. В последний раз «желто-синие» принимали участие в сезоне 2016/17. Тогда дончане дошли до 1/8 финала, где уступили английскому «Манчестер Юнайтед».

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