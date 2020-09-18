Трехдневные заморозки ожидаются в Ростовской области

Из-за похолодания дончан просят побеспокоиться о собственной безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Столбик термометра упадет ниже нуля 20, 21 и 22 сентября. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Утром и ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Температура составит -0,1…-2 градуса.

Из-за похолодания дончан просят побеспокоиться о собственной безопасности. Не ставьте электрические приборы возле штор и мебели. Не стоит использовать неисправные розетки, вилки, выключатели.

По данным Росгидрометцентра, выходные в Ростове будут прохладными. В субботу, 19 сентября, столбик термометра опустится до +17. Возможен сильный ветер до 5 метров в секунду. В воскресенье, 20 сентября, температура днем составит +22 градуса. Скорость ветра снизится до 4 метров в секунду.