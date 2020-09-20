Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 сентября 2020 года: побит новый рекорд по заболеваемости за ближайшие месяцы

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 180 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 20 сентября прирост за сутки - 180 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 19 885 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 180 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 69 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 436 дончан. Выздороветь удалось 16 054 заболевшим.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 473,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (84), Каменске-Шахтинском (16), Азове (13), Батайске (10), Новочеркасске (10), Миллеровском (9) районе, Шахтах (8), Гукове (5), Таганроге (4), Волгодонске (3), Новошахтинске (3), Азовском (2), Песчанокопском (2), Сальском (2), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Мясниковском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Черковском (1) районах и Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,8% - от 46 до 65 лет, 18,9% - от 66 до 79 лет, 10,6% - старше 80 лет, 5,5% - дети. В стационарах содержится 1 261 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали две женщины 78 и 82 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 67 до 80 лет, все – с хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 8 808 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 76,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 85,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 405 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 616,8 тысячи исследований.

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