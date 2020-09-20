Пять человек спасены, десять эвакуированы: Пожар в квартире унес жизнь ребенка в Ростовской области

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов соседних квартир. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 21 сентября, на Дону в результате пожара скончался ребенок. Огонь бушевал в квартире одной из многоэтажек, что в городе Красный Сулин. Как сообщили в региональном Управлении МЧС России по Ростовской области, пламя появилось в доме на первом этаже.

По официальном информации, сообщение о возгорании поступило днем, в 14:35. Люди сообщили о пожаре в квартире на улице 50 лет Октября. На место сразу выдвинулись автомобили экстренных служб города. Вскоре на место прибыли десять спасателей и три пожарные машины.

Как выяснилось, горела квартира на первом этаже. Внутри нее находились люди. Жильцы не смогли самостоятельно покинуть объятое пламенем жилище. Поэтому нужно было действовать быстро. Спасатели вытащили из огня пять человек из той самой квартиры, а также эвакуировали десять жильцов из соседних квартир.

Чуть позже на месте пожара они обнаружили бездыханное тело ребенка.

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Огонь удалось потушить только через 25 минут.

В следственном комитете сообщили, что началась проверка по факту гибели двухлетней девочки в пожаре. Полицейские установить вся детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.