«Ты вроде подкатил, но тебя никто и не пошлет»: Татьяна Котова высказалась о роли лайков в Инстаграм

В лайках сама Татьяна купается ежедневно. Фото: instagram/kottova.

Модель и певица Татьяна Котова опубликовала на своей странице в социальных сетях пост о значении лайков и Инстаграм. Красавица рассказала, что на днях с подругами поспорила о том, стоит ли женщине злиться, если их мужчина ставит «сердечки» красоткам из социальной сети.

- Слышу ответ подруг, что лайки - это не показатель ценности, живет-то он с ней, поэтому пусть расслабится! Ну как сказать, - написала певица. - Может, тут стоит добавить «пока еще с тобой живет», а, может, я драматизирую? Ценит ли он тех, кого лайкает? Конечно, нет! Это просто красивая картинка и незнакомые для него люди, но лайк в данном контексте: именно, если мы говорим о занятом мужчине, который целыми днями лайкает красивых девушек — это попытка привлечь внимание! Очень безопасная: ты вроде и «подкатил», но тебя никто и не пошлет, никому не помешал, вроде заявил о себе, а вроде, и нет. Некая сублимация знакомства.

Дальше Котова сравнила лайк с комплиментом.

- А, как мы знаем, комплиментов просто так не бывает, чаще всего это реверанс в сторону выражения симпатии и подготовка к общению, - подытожила певица.

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