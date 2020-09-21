Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 сентября 2020 года: количество зараженных превысило 20 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 178 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 21 сентября прирост за сутки - 178 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 20 063 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 178 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 79 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 441 дончанина. Выздороветь удалось 16 127 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 477,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 34 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (73), Батайске (10), Аксайском (10) районе, Волгодонске (8), Шахтах (7), Мясниковском (7), Таганроге (6), Азовском (6), Сальском (5), Мартыновском (4), Белокалитвинском (3), Волгодонском (3), Зерноградском (3), Каменском (3), Матвеево-Курганском (3) районах, Каменске-Шахтинском (2), Багаевском (2), Зимовниковском (2), Кагальницком (2), Кашарском (2), Орловском (2), Песчанокопском (2), Пролетарском (2) районах, Новочеркасске (2), Азове (1), Донецке (1), Дубовском (1), Куйбышевском (1), Миллеровском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Шолоховском (1) и Верхнедонском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 23,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 48,3% - от 46 до 65 лет, 19,1% - от 66 до 79 лет, 5,1% - старше 80 лет, 3,9% - дети. В стационарах содержатся 1 295 пациентов. Амбулаторно проходят лечение 2 199 человек. Новыми жертвами коронавируса стали две 63-летние женщины и трое мужчин в возрасте от 64 до 83 лет, все - с хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 8 941 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 76,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 85,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 964 теста на коронавирус. За весь период было проведено 623,8 тысячи исследований.

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