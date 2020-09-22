Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 сентября 2020 года: количество зараженных увеличилось на 177 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 177 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 22 сентября прирост за сутки - 177 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 20 240 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 177 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 70 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 445 дончан. Выздороветь удалось уже 16 158 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 481,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (123), Новошахтинске (12), Таганроге (8), Новочеркасске (4), Сальском (4) районе, Батайске (3), Миллеровском (3), Аксайском (2) районах, Волгодонске (2), Егорлыкском (2), Константиновском (2), Тацинском (2), Азовском (1), Багаевском (1), Боковском (1) районах, Гукове (1), Зерноградском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Ремонтненском (1) и Родионово-Несветайском (10) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 22,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,1% - от 46 до 65 лет, 26% - от 66 до 79 лет, 7,9% - старше 80 лет, 3,4% - дети. В стационарах содержатся 1 313 пациентов. Амбулаторно проходят лечение 2332 человека. Новыми жертвами коронавируса стали 65-летняя и 82-летняя женщины и 61-летний и 73-летний мужчины, все – с хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 9 078 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 76,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 85,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 606 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 630,4 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 сентября 2020 года: количество зараженных превысило 20 тысяч человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 21 сентября.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!