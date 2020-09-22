Жена тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина похвасталась иномаркой, подаренной мужем

Поклонники оценили широкий жест наставника «Ростова». Фото: instagram.com/dasha.karpina/

Жена тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина похвасталась дорогим подарком от мужа. Новенькую иномарку женщина показала подписчикам в «Инстаграме».

Карпина опубликовала фото автомобиля «КИА», украшенного красным бантом. Счастливая обладательница иномарки позирует на ее фоне. Женщина шутливо высказалась о щедром подарке и поблагодарила мужа.

— На машину денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой. Спасибо, любимый, — написала Дарья Карпина.

Поклонники оценили широкий жест наставника «Ростова». Подписчики отметили, что Карпин — не только талантливый тренер, но и заботливый муж.

Напомним, Валерий Карпин занял пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года. Следом за ним в донскую столицу отправилась его жена Дарья. Уже после переезда супруга подарила Карпину дочерей Дарью и Александру. Сейчас семья периодически живет в Ростове, а также родном городе Карпина Нарве.

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