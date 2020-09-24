Шестилетний уникум из Ростова установил мировой рекорд на турнике

Мальчуган занимается четырьмя видами спорта и шахматами. Фото: Личный архив героя публикации

Шестилетний Один Рубанов из Ростова-на-Дону установил мировой рекорд подтягиваний с переворотом. Еще летом он впервые увидел, как это делают мальчишки на турниках, и решил попробовать сам. Спустя два месяца, он уже работал на перекладине, как профессиональный спортсмен, а позже - поразил всех выдающимися результатами.

- В первый раз подтягиваться он попробовал в марте, а уже в мае уже подтянулся 40 раз! Мы были в шоке, - признается отец мальчика, Кирилл.

Тогда папа показал сыну новое упражнение - подтягивание с переворотам. Результат не заставил себя долго ждать. Еще через месяц он стал делать более 20 повторений. А далее - ежедневные тренировки и уже в сентября - стал делать 31 раз. А это уже и есть рекорд.

В итоге родители решили снять упражнения на видео и отправить его экспертам Книги рекордов Гиннеса России. Ответа долго ждать не пришлось.

В свои шесть лет Один уже установил мировой ркорд. Фото: Личный архив героя публикации

Известно, что в свои шесть лет мальчуган занимается четырьмя видами спорта: джиу-джитсу, грепплингом, рукопашным боем и смешанными единоборствами (ММА). А для развития - еще и кружок шахмат.

К слову, младшая сестра юного спортсмена - ей всего 2,5 годика - уже делает свои первые шаги в спорте. Например, по утрам делает зарядку с Одином. А еще пытается одевать перчатки и бить грушу.

- Боюсь, что она как раз тот, кто и будет бить его рекорды, - смеется отец.