Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Шестилетний уникум из Ростова установил мировой рекорд на турнике

Один Рубанов буквально за два месяца стал подтягиваться больше, чем профессиональные спортсмены
Дадаян Давид
КомментироватьОставить комментарий
Мальчуган занимается четырьмя видами спорта и шахматами.

Мальчуган занимается четырьмя видами спорта и шахматами.

Фото: Личный архив героя публикации

Шестилетний Один Рубанов из Ростова-на-Дону установил мировой рекорд подтягиваний с переворотом. Еще летом он впервые увидел, как это делают мальчишки на турниках, и решил попробовать сам. Спустя два месяца, он уже работал на перекладине, как профессиональный спортсмен, а позже - поразил всех выдающимися результатами.

- В первый раз подтягиваться он попробовал в марте, а уже в мае уже подтянулся 40 раз! Мы были в шоке, - признается отец мальчика, Кирилл.

Тогда папа показал сыну новое упражнение - подтягивание с переворотам. Результат не заставил себя долго ждать. Еще через месяц он стал делать более 20 повторений. А далее - ежедневные тренировки и уже в сентября - стал делать 31 раз. А это уже и есть рекорд.

В итоге родители решили снять упражнения на видео и отправить его экспертам Книги рекордов Гиннеса России. Ответа долго ждать не пришлось.

В свои шесть лет Один уже установил мировой ркорд.

В свои шесть лет Один уже установил мировой ркорд.

Фото: Личный архив героя публикации

Известно, что в свои шесть лет мальчуган занимается четырьмя видами спорта: джиу-джитсу, грепплингом, рукопашным боем и смешанными единоборствами (ММА). А для развития - еще и кружок шахмат.

К слову, младшая сестра юного спортсмена - ей всего 2,5 годика - уже делает свои первые шаги в спорте. Например, по утрам делает зарядку с Одином. А еще пытается одевать перчатки и бить грушу.

- Боюсь, что она как раз тот, кто и будет бить его рекорды, - смеется отец.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые