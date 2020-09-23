Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 сентября 2020: в области побит рекорд по числу смертей от COVID-19

За все время от инфекции умерли 460 дончан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на 23 сентября прирост заболевших составил 183 человек. Число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 20 604.

За сутки подтвердилась смерть от COVID-19 девяти зараженных. Скончались три женщины от 62 до 75 лет и шесть мужчин от 61 до 82 лет. Все эти пациенты страдали от хронических заболеваний.

Это самый высокий прирост случаев с летальным исходом за три месяца. В последний раз больше жертв регистрировалось только 27 июня — тогда скончались десять человек. За все время от инфекции умерли 460 дончан.

Число выздоровевших достигло 16 436. Фото: yandex.ru/covid19/stat.

Вылечились еще 139 пациентов. Число выздоровевших за весь период достигло 16 436.

Лечение в стационарах проходят 1 288 зараженных. 63 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно получают помощь 2 419 заболевших.