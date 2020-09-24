Что можно делать, а что нельзя при пищевом отравлении?

Рекомендации по первой помощи при отравлении
Фото: Иван ВИСЛОВ
Несвежее блюдо в столовой или пирожок на вокзале могут вызвать достаточно сильное пищевое отравление, после которого возможны рвота, тошнота, повышение температуры и другие неприятные последствия. И в этот момент важно максимально минимизировать ущерб.
Бывает два типа пищевого отравления. К первому можно отнести употребление несвежих продуктов, а также блюд, которые были приготовлены с нарушением санитарных норм. Человек в это время заражается патогенной микрофлорой.
А вот второй тип намного серьезнее. Он связан с употреблением ядовитых грибов и других подобных продуктов.
Симптомы пищевого отравления
- Спазмы и колики в животе.
- Рвота и тошнота.
- Диарея.
- Общее недомогание и сильная слабость.
- В случае сильной интоксикации значительное повышение температуры, учащенный пульс, слюнотечение.
Первая помощь
1. Необходимо промыть желудок. Для этого лучше всего подойдет раствор соды (одна ложка соды на 2 литра кипяченой воды). Раствор нужно пить понемногу, попеременно провоцируя рвоту (для этого нужно надавить двумя пальцами на корень языка).
2. Помогут сорбенты. Выпить их нужно своевременно, чтобы токсины не всосались в кровь.
3. Далее нужно восполнить потерю воды, поэтому нужно пить много жидкости. Для этого лучше всего подойдет подсоленная кипяченая вода (2 столовой ложки соли на 2-3 литра воды).
4. Обязательна диета. В первые сутки после отравления лучше не есть совсем. На следующее утро можно пить кисель, есть жидкое пюре и легкие каши на воде.
Если симптомы будут сохраниться в течение 2-3 дней, то нужно обязательно обратиться к специалисту. Также только врач сможет оказать помощь, если вы отравились грибами и другими ядовитыми продуктами.
Что может быть вредным при отравлении
1. Прием лекарств от диареи
2. Установка клизмы, если к этому нет показаний.
3. Употребление молока и газированной воды.
4. Прогревание области живота.
5. Попытки вызвать рвоту у человека, который находится без сознания.
Будьте осторожны и внимательны к тому, что вы едите!