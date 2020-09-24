Что можно делать, а что нельзя при пищевом отравлении?

Рекомендации по первой помощи при отравлении Фото: Иван ВИСЛОВ

Несвежее блюдо в столовой или пирожок на вокзале могут вызвать достаточно сильное пищевое отравление, после которого возможны рвота, тошнота, повышение температуры и другие неприятные последствия. И в этот момент важно максимально минимизировать ущерб.

Бывает два типа пищевого отравления. К первому можно отнести употребление несвежих продуктов, а также блюд, которые были приготовлены с нарушением санитарных норм. Человек в это время заражается патогенной микрофлорой.

А вот второй тип намного серьезнее. Он связан с употреблением ядовитых грибов и других подобных продуктов.

Симптомы пищевого отравления

- Спазмы и колики в животе.

- Рвота и тошнота.

- Диарея.

- Общее недомогание и сильная слабость.

- В случае сильной интоксикации значительное повышение температуры, учащенный пульс, слюнотечение.

Первая помощь

1. Необходимо промыть желудок. Для этого лучше всего подойдет раствор соды (одна ложка соды на 2 литра кипяченой воды). Раствор нужно пить понемногу, попеременно провоцируя рвоту (для этого нужно надавить двумя пальцами на корень языка).

2. Помогут сорбенты. Выпить их нужно своевременно, чтобы токсины не всосались в кровь.

3. Далее нужно восполнить потерю воды, поэтому нужно пить много жидкости. Для этого лучше всего подойдет подсоленная кипяченая вода (2 столовой ложки соли на 2-3 литра воды).

4. Обязательна диета. В первые сутки после отравления лучше не есть совсем. На следующее утро можно пить кисель, есть жидкое пюре и легкие каши на воде.

Если симптомы будут сохраниться в течение 2-3 дней, то нужно обязательно обратиться к специалисту. Также только врач сможет оказать помощь, если вы отравились грибами и другими ядовитыми продуктами.

Что может быть вредным при отравлении

1. Прием лекарств от диареи

2. Установка клизмы, если к этому нет показаний.

3. Употребление молока и газированной воды.

4. Прогревание области живота.

5. Попытки вызвать рвоту у человека, который находится без сознания.

Будьте осторожны и внимательны к тому, что вы едите!