В Ростове-на-Дону снова отменят спортивные массовые мероприятия

Власти напомнили о мерах профилактики коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону планируют отменить массовые спортивные мероприятия. Письмо с такой просьбой городское управление физической культуры и спорта направило в подведомственные организации.

Документ за подписью начальника Дениса Браславского 24 сентября появился в соцсетях. Его подлинность подтвердили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.

Браславский также попросил ограничить работу спортивных секций с тренировками в школах. Он также напомнил, что спортивных залах и на стадионах должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Помещения нужно проветривать, а также проводить в них влажную уборку.

Напомним, на днях главный санврач Евгений Ковалев попросил власти усилить меры профилактики. В частности, он попросил проконтролировать недопущение массовых мероприятий, запретить проведение районных и городских соревнований, приостановить работу ночных клубов и скорректировать движение городского транспорта (не допускать переполненности). Он также еще раз напомнил, как важно носить маску в общественных местах.

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Известно, что донской Роспотребнадзор направил письмо главе администрации Ростова-на-Дону и губернатору региона с требованием обеспечить контроль за соблюдением предписанных мер безопасности. (Подробности)