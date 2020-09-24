Вертолет привлекли к тушению пожара возле Соленого озера под Ростовом

В районе Соленого озера загорелся камыш. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области продолжают тушить крупный пожар в Пролетарском районе. Камыш возле Соленого озера загорелся 24 сентября около 12:30.

Растительность горит двумя очагами площадью. На одном из них пламя распространилось на 500 квадратных метров, на другом — на 1000. Для тушения привлекли вертолет К32 и пожарный поезд

— На месте работают 72 спасателя с участием 25 единиц техники. Ситуация — под контролем, — прокомментировал начальник управления организации пожаротушения донского ГУ МЧС Виталий Максимкин.

В 16:59 локализация по всем участкам. Площадь пожара уточняется.

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