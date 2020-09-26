Руки – словно рентген: 81-летний врач из Ростовской области определяет рак на ощупь

Врач-рентген - находка для местной больницы. Фото: Личный архив героя публикации

«Доктор с волшебными руками», - именно так отзываются о хирурге-онкологе Николае Балыке. За 61 год работы доктор спас сотни человеческих жизней. Сколько и сам, наверное, не считал. Но слава о нем вышла далеко за пределы маленького городка Батайска Ростовской области. У Николая Денисовича есть блестящий навык – с помощью пальцев он определяет: есть ли у человека опухоль, и если да, то какая: злокачественная или нет. И, кстати, за шесть десятков лет своей работы врач еще ни разу не ошибся с постановкой диагноза.

Говорить больному о том, что у того рак Николаю Балыку приходится сложно до сих пор.

ЛУЧШЕ УЗИ И МРТ

Врач-рентген - находка для местной больницы. Здесь даже есть своя традиция: пациентов с подозрением на рак вначале отправляют к нему. И только после этого больному дают направления на сложные обследования: МРТ, УЗИ, биопсию и так далее.

Сам же доктор «чуткие руки» объясняет свои навыки диагноста тем, что учился и начинал работать в советское время: тогда, когда не было современных аппаратов для исследования и сложных лабораторных анализов. Тогда врачам приходилось полагаться лишь на собственные руки.

Несмотря на то, что страшные диагнозы - говорить больному о том, что у того рак - Николаю Балыку приходится озвучивать уже много-много лет, делать это ему сложно до сих пор. А от вопроса тяжелых пациентов и их родственников «Сколько осталось жить?» у врача наворачиваются слезы.

- В такие моменты просто стискиваю руки в кулак и говорю: «Звоните в небесную канцелярию», - признался он корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов». - А дальше он понурив голову продолжает стоять, а ты идешь в ординаторскую, где тебя ждут новые больные.

При этом, Балык помнит многих своих пациентов. Об одном из них говорит с особенной болью.

- Оперировал молодого мужчину с остеосаркомой (рак кости, - прим. автр.), - продолжает доктор. - Пришлось по самый пах отрезать ногу. Из операционной я вышел со слезами на глазах: молодой крепкий мужчина и остался инвалидом! Мы его потом всей больнице учили заново ходить на костылях.

Помнит Балык и про еще одну пациентку.

- Пришла ко мне женщина, а у нее семь лет росла опухоль на груди, но она никуда не обращалась! - искренне удивляется специалист. - Опухоль росла, а когда уже заняла половину молочной железы, то только после этого дети отправили мать в больницу! Конечно, было уже поздно – последняя стадия рака. Эх, как же я злился в душе! Так и хотел сказать: «Где же ты была раньше!». Ведь на первых стадиях онкология поддается лечению! Существует масса методов: и операция, и лучи, и химиотерапия.

Доктор «чуткие руки» объясняет свои навыки диагноста тем, что учился и начинал работать в советское время. Фото: Личный архив героя публикации

ПРЕЕМСТВЕННИКА ПОКА НЕТ

К слову, за долгие годы работы Балык не раз порывался уйти на заслуженный отдых. Но не тут-то было. Терять такого специалиста в больнице не хотят категорически! И специально для него придумали должность — консультант-онколог.

- Пока и приемы веду, и консультирую, - разводит рукам и Николай Балык. - Но мне-то уже за 80! А здоровье уже не то: артимия, бронхиальная астма. И пора отдыхать уже, но не отпускают.

Николай Денисович говорит, что даже уже нашел себе приемника.

- Молодой специалист, недавно окончил мединститут, - нахваливает он ученика. - Его специализация – неврология и онкология. Я ему сказал: «Отблагодарю! Только приходи к нам работать, а я бы на покой пошел». Но он выбрал другой путь – предпочел работу в коммерческой больнице, по неврологическому профилю. Там и зарплата больше, и неврология – это не онкология, более спокойно.

Несмотря на то, что здоровье у Николая Денисовича уже не железное, на работу он ходит пять раз в неделю. Кстати, коронавируса врач не боится.

- А чего его бояться в этом возрасте! - говорит медик. - В маске хожу, как обычно. Анализы у меня нормальные, все требования, которые необходимо выполнять, соблюдаю.

Живет онколог с золотыми руками в обычной квартире, а на работу ездит на старенькой «Ладе». Вот, недавно, говорит, права поменял. Да и отдыхает не на заграничных курортах, и даже не в Краснодарском крае, а у себя на даче - под Батайском.

Кстати, скоро у Балыка – отпуск. Но проведет он его все-таки дома и мобильник отключать не будет. Вдруг больнице его помощь понадобиться.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Молодые врачи надеяться на аппараты»

Евгений Глумов, главный внештатный онколог Минздрава РО:

- Методу пальпации, с помощью, которого Николай Балык определят наличие онкологической опухоли, учат на первых курсах медицинского института. Но, к сожалению, сейчас многие молодые врачи забывают об этом, надеясь на аппараты. Но за последние 15 лет статистика онкозаболеваемости на Дону держится в одной поре. Кроме того, мы сейчас стали выявлять больше пациентов на ранних стадиях заболевания. И это дает возможность обеспечить потом пациенту довольно долгую жизнь.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВВРАЧА

«Он практически никогда не ошибается!»

Главный врач МБУЗ «ЦГБ» Батайска Наталья Пивненко:

- Николай Денисович – прекрасный специалист. За годы практики он практически никогда не ошибался с постановкой диагноза.