"За все в жизни надо платить": Сейф директора магазина распотрошил его же охранник

С первых дней дежурства охраннику не давали спать чужие деньги. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, которому не давали покоя чужие деньги настолько, что он решился обчистить сейф своего шефа. Несколько часов гвоздодером и молотком он пытался вскрыть металлическую дверцу, а когда понял, что не получится, нашел в интернете "медвежатника". Правда деньги - 300 тысяч рублей - они успели потратить до того, как за ними пришли.

ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ

Александр приехал в Ростов-на-Дону на заработки из области. В свои годы был холост, не имел постоянного источника дохода и постоянного места жительства в нашем городе. Работу нашел через интернет. Увидел на одном из сайтов объявление о том, что в магазин на Чкаловском требуется охранник. Коллектив там дружный. Платить обещали вовремя. Позвонил - сказали приезжать.

На месте приветливая женщина-администратор объяснила, каким будет график работы, уточнила обязанности нового сотрудника. Узнав, что у него пока нет постоянного жилья в Ростове, мужчине разрешили даже пожить на работе, пока не найдет съемную квартиру по сходной цене. Ему бы радоваться, тому, в какой хороший коллектив он попал. Он… и радовался.

На дежурство нужно было заступать практически на следующие же сутки. Саша познакомился с продавщицами. Наблюдал за их работой. Приметил, что в конце рабочего дня каждая что-то отнесла в кабинет директору.

ЛИСА И ВИНОГРАД

Охранник догадался, что кассирши относят в кабинет директора деньги из кассы. Видимо, на хранение. И, наивно полагал, что их складывают в ящик его рабочего стола. Оставшись ночью один в магазине, он без проблем вскрыл входную дверь в кабинет руководителя. Но в ящиках стола директора ничего для себя интересного не нашел. Зато увидел в комнате сейф. Сбегал в подсобку за ломиком и отвертками. Но изрядно помучился, пытаясь его взломать. Сейф не поддавался!

Несколько часов охранник кружил вокруг его, словно в той басне, про лису и виноград. Не помогли принесенные из той же подсобки гвоздодер и две ножовки по металлу. Он хотел спилить или сломать ими петли на дверце. Но лишь поломал инструменты. Тогда он придумал, как решить вопрос со взломом радикально. Для этого требовалась циркулярная пила - «болгарка»! Но ее под руками не было. Зато был телефон с выходом в Интернет.

Александр бросил в группе популярного мессенджера объявление о том, что срочно требуется специалист, чтобы помочь открыть внезапно захлопнувшуюся дверцу СЕЙФА! Разумеется, за вознаграждение. И, не смотря на глубокую ночь, тут же отозвалось десяток «специалистов»! Правда, узнав, что нужно приехать в магазин и там вскрыть сейф, большинство тут же отказались, догадавшись, что на самом деле происходит…

Но были и те, кого это не смутило. Из таких Саша и выбрал себе помощника, тоже Сашу. Который тут же примчался с «болгаркой» и прорезал ею дырку в сейфе.

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ!

В сейфе оказалась довольно приличная сумма – около 300 тысяч рублей. Сообщники поделили их пополам. Да еще прихватили из магазина на радостях упаковки сигарет, которые раньше не могли себе позволить.

Саша, который с «болгаркой», пригласил Сашу-охранника к себе домой – отметить все это дело. Побросав все, как есть на месте преступления, оба укатили на автомобиле «фольксваген», на котором в магазин прибыл случайный сообщник охранника. Деньги еще раз пересчитали уже дома, радуясь такой «добыче».

НИЧЕГО НЕ МОГ С СОБОЙ ПОДЕЛАТЬ

А утром директор и продавцы магазина стояли в смятении перед разбросанными на полу гвоздодером, отвертками, ножовками и опустевшим сейфом. Конечно же, быстро догадались, что это дело рук нового охранника, который смылся и на звонки уже не отвечал. О случившемся руководство сети сообщило в полицию.

Двух Саш вскоре задержали. Выяснилось, что деньги каждый из них очень быстро потратил.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник прокурора Первомайского района Светлана Пластун, мужчинам предъявили обвинение в краже группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Охранник признал свою вину на следствии сразу. Заявил, что в искушение его ввел этот сейф в кабинете директора. Да и вообще, мол, за все в жизни надо платить: почему одним - все, другим - ничего?! Возмущенный жизненной несправедливостью, он уже ничего не мог с собой поделать, пока не придумал, как можно вскрыть металлический ящик. Он утверждал, что очень сожалеет о случившемся. И даже пообещал полностью возместить магазину причиненный им ущерб.

А вот его случайный сообщник не признавался. Заявил, что ни про какой сейф ничего не знает и в магазин той ночью не приезжал. Но в распоряжении оперативников и следователей оказались данные о передвижении автомобиля «фольксваген» этого ростовчанина. И данные о ночных переговорах двух Саш. Так что все улики были налицо!

Сейчас уголовное дело направлено в суд, который и решит теперь судьбу двух Саш.