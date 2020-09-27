Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 сентября 2020 года: 188 новых заболевших

Медикам сейчас приходится сложно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 сентября 2020 года: за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 188. По данным Роспотребнадзора, на утро 27 сентября пациентов с таким диагнозом уже 21 357 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 508,5. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 32 городах и районах региона, - добавили в ведомстве. - В частности, в Ростове-на-Дону (80), Шахтах (10), Батайске (9), Каменске-Шахтинском (8), Новочеркасске (8), Азовском (6), Белокалитвинском (5) районах, Азове (5), Целинском (5), Багаевском (4) районах, Волгодонске (4), Гукове (4), Кашарском (4) районе, Новошахтинске (3), Таганроге (3), Красносулинском (3), Мясниковском (3), Усть-Донецком (3), Егорлыкском (2), Зерноградском (2), Мартыновском (2), Неклиновском (2), Октябрьском (2), Орловском (2), Родионово-Несветайском (2), Аксайском (1), Веселовском (1), Каменском (1), Матвеево-Курганском (1), Сальском(1), Семикаракорском (1) районах и Звереве (1).

Среди новых заболевших - пациенты в возрасте от 18 до 65 лет. Их 72,4 процента. Еще 19 процентов дончане от 66 до 79 лет, пациенты старше 80 лет и дети - по 4,3 процента.

Известно, лечение в стационарах получают 1 344 пациента. В тяжелом состоянии - на аппаратах искусственной вентиляции легких - находятся 77 человек. Амбулаторно проходят лечение еще 2 586 человек.

Причем за весь период распространения вируса в Ростовской области выздоровели уже 16 897 заболевших, в том числе за последние сутки – 73 человека.

А вот скончались 486 человек. Причем девять из них - за сутки. Это четыре женщины (59, 60, 73 и 88 лет) и пятеро мужчин (60, 72, 75, 77 и 79 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Под медицинским наблюдением находятся 103 88 человек. Сняты с медицинского наблюдения 78,9 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 89,3 тысячи человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 6 918 тестов на коронавирусную инфекцию. А за весь период речь о 667,6 тысячи исследований.