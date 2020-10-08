«Трогал и просил снять одежду»: исповедь волонтера телефона доверия

В день волонтеры говорят с десятками человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие из нас попадают в сложные жизненные ситуации, а помощь и поддержку зачастую мы ищем среди близких людей. Но, к сожалению, так происходит не у всех. Одинокие люди пытаются справиться с проблемами самостоятельно, нередко теряя последнюю надежду. Бывают такие ситуации, о которых стыдно даже говорить. И как быть?

Существует не так много людей, готовых помочь любому, кто нуждается в поддержке. Одной из таких является Виктория, волонтер «Молодежного телефона доверия». Несколько раз в неделю она садится за стол, надевает наушники, подключает микрофон и выходит на линию.

В ПАНДЕМИЮ ЧИСЛО ЗВОНКОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ

По словам девушки, в день раздаются десятки тревожных звонков. А когда началась пандемия и все ушли на самоизоляцию, их число увеличилось. Очень часто Виктория успевает поднять трубку более сорока раз.

- Как правило, мы сталкиваемся с насилием, - говорит волонтер. - Особенно страдают подростки. И речь не только о побоях со стороны сверстников или родителей. Дети неохотно, со страхом в голосе признаются в изнасиловании.

- Например?

- Звонит девочка. Ей 12 лет. Она еще не понимает, что на самом деле произошло. Она даже не может понять, хорошо это или плохо. Начинает так: ко мне приставал мой отчим, парень мамы. Он трогал меня за разные места, просил снять одежду.

В свою очередь волонтер пытается успокоить ребенка. По словам девушки, сначала нужно установить контакт, создать доверительную атмосферу. Только после этого - обсуждение инцидента. Следующая стадия: без давления и нравоучений волонтер объясняет, что произошло на самом деле и как на это следует реагировать.

- Мы пытаемся узнать, есть близкие люди, которым человек может довериться и рассказать об этом, - объясняет последовательность беседы Виктория. - Конечно, сначала девочка говорит, что она совсем одна, что никому не верит. Но, когда успокоится, оказывается сводная сестра часто навещает ее, они вместе играют. Мы предлагаем поделиться с ней проблемой, чтобы та в свою очередь поговорила с мамой ребенка.

ДОЧЬ НЕ ЗВОНИТ МНОГО ЛЕТ

Истории, даже самые шокирующие, волонтеры не передают правоохранительным органам. Дело в том, что членам организации важнее сохранить анонимность и соблюсти морально-этический кодекс. В противном случае ребенок может получить серьезную психологическую травму.

Очень часто телефон доверия набирают и взрослые. Многих объединяет одно - одиночество.

- Звонит дама лет пятидесяти, - вспоминает случай Виктория. - Начинает рассказывать, что ее соседи снизу неправильно воспитывают детей. Они постоянно кричат и плачут. Говорит, что она такого бы никогда не допустила. А уже в ходе беседы выясняется, что женщина очень одинока. Ее единственная дочка уже много лет не звонит и не приезжает в гости.

«Я В ОТЧАЯНИИ!»

Но есть такие звонки, когда настораживаются даже опытные сотрудники центра: если речь идет о жизни и смерти, а в наушниках голос: «Я в отчаянии и сейчас покончу с собой!»

- Например, звонит женщина и говорит, что хочет убить себя. Стало особенно страшно, когда связь вдруг прервалась. То есть абонент на линии, но никто ничего не говорит. Потом, слава богу, я снова услышала ее голос, - вспоминает Виктория.

Как выяснилось, женщина несколько лет назад потеряла единственного сына. Он был для нее всей жизнью. После этой катастрофы сошли на нет отношения с любимым, женщина стала вести асоциальный образ жизни: перестала мыться, редко выходила на улицу. Она была в отчаянии.

ВРАЧИ ЛЕЧАТ ДРУГ ДРУГА

Часто волонтеры общаются с людьми по часу и больше. Разумеется, такая работа не проходит бесследно: напряжение накапливается, и им самим требуется поддержка. К счастью, в стенах организации предусмотрена целая система взаимопомощи - настоящий психологический центр, где врачи душ лечат друг друга.

К слову, в этом году «Молодежный телефон доверия» отмечает свой 25-летний юбилей. А главная его цель, как четверть века назад, так и сейчас - профилактика самоубийств, поддержка детей и взрослых. И, конечно, помощь даже в самых трудных ситуациях: анонимно, без имен и адресов.

АЛЛО!

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