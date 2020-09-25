Бесплатный тест на коронавирус в Ростове-на-Дону: кто и как его может сделать

Врачи могут приехать прямо домой, чтобы взять анализ на ковид . Фото: пресс-служба городской администрации

Бесплатный тест на коронавирус в Ростове-на-Дону: в администрации донской столицы рассказали, кто может рассчитывать на бесплатный анализ на Covid-19. Так, в поликлиниках появились бригады медработников, которые делают отбор биологического материала для исследований на наличие новой коронавирусной инфекции.

Для того, чтобы бригада приехала к вам домой, она должна получить данные о пациенте от участковых врачей или от скорой помощи.

- Сейчас в обязательном порядке тест на коронавирус делают людям с диагнозом «внебольничная пневмония», людям старше 65 с симптомами респираторного заболевания, , - прокомментировали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, - а также беременным на 38 неделе и более женщинам, врачам с риском инфицирования коронавирусом на рабочих местах и контактным с больным COVID-2019 в ходе медицинского наблюдения на 8–10 календарный день с даты последнего контакта.

В остальных случаях ростовчане могут сделать тест на платной основе.

Отметим, в четверг, 24 сентября, изменился порядок возвращения из-за рубежа на самолете.

- Теперь до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания, - сообщили в администрации.

По-прежнему сохраняются правила, что россияне должны заполнить анкету на борту и форму на портале Госуслуг до вылета в Российскую Федерацию - при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс.

А в течение трех календарных дней с момента прилета в Россию пассажиры должны сдать тест на ковид и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале Госуслуги.

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