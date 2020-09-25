Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 сентября 2020: число зараженных в области приближается к 21 тысяче

Новые случаи заражения зарегистрированы в 29 городах и районах области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 25 сентября прирост за сутки составил 71 заболевший. Всего в донском регионе выявили еще 187 зараженных. С начала пандемии число инфицированных в области достигло 20 980 человек.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 29 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (71), Батайске (11), Новочеркасске (11), Шахтах (11), Волгодонском (10), Аксайском (9) районах, Таганроге (8), Морозовском (6), Заветинском (5), Мясниковском (4), Семикаракорском (4), Азовском (3), Багаевском (3) районах, Азове (3), Зерноградском (3), Миллеровском (3), Неклиновском (3), Тарасовском (3) районах, Волгодонске (2), Октябрьском (2), Сальском (2), Советском (2), Цимлянском (2), Белокалитвинском (1) районах, Звереве (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1) и Целинском (1) районах.

В настоящее время лечение в стационарах получают 1316 пациентов. Состояние 78 человек оценивается как тяжелое.

За сутки от болезни излечились еще 94 жителя. За весь период выздоровели 16 674 пациента, скончались 468 зараженных.