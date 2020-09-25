В центре внимания - человек: донские депутаты внесли поправки в областной бюджет

В Ростове-на-Дону прошло 24-ое внеочередное заседание регионального парламента. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось внеочередное заседание регионального парламента, на котором депутаты утвердили поправки в областной бюджет и распределили средства до конца текущего года, а также на плановый период 2021-2022 годов. Все поправки связаны с решением наиболее важных вопросов, волнующих жителей региона.

- Прежде всего, это финансирование ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, - сообщил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Вместе с федеральными деньгами область направляет на эти цели более 2,2 миллиарда рублей до конца этого года. Второй важнейший вопрос – это бесплатное питание детей в начальной школе.

Известно, что на эти цели также пришли федеральные деньги, которые в совокупности со средствами областного бюджета составляют 563,5 млн рублей на текущий год. Вся эта сумма до конца года позволит в полном объеме, во всех школах донского региона обеспечить бесплатное питание для каждого школьника с первого по четвертый классы.

Также будет оказана поддержка системе здравоохранения. В настоящее время, главным вопросом в медицинской сфере продолжает оставаться тема борьбы с COVID–19. На решение этой задачи выделено больше 700 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплаты врачам и медработникам, которые помогают ковидным больным, а также на поддержку поликлиник и больниц в этот непростой период.

Помощь окажут и безработным. В полном объеме произведут выплаты социальным работникам, помогающим людям, заболевшим коронавирусом, и тем, кто относится к группе риска.

Отметим, что, по-прежнему, в центре внимания — ситуация в сфере образования.

- Было принято решение направить часть областных средств на строительство и реконструкцию двух детских садов в Ростове-на-Дону, которые расположены на улицах Ларина и Нинжненольной, а также одного детского сада в поселке Янтарный Аксайского района, - добавил Александр Валентинович.

Также дополнительные средства выделяются на завершение строительства начальной школы на 100 мест в хуторе Лагутники Волгодонского района.

- Таким образом, в центре всех бюджетных поправок находится человек и его проблемы, социальная сфера и социальные расходы, – подытожил спикер донского парламента Александр Ищенко.