Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 сентября 2020 года: количество зараженных приближается к 21 тысяче

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 187 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 26 сентября прирост за сутки - 187 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 20 980 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 187 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 78 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 468 дончан. Выздороветь удалось 16 674 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 499,3. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (71), Батайске (11), Новочеркасске (11), Шахтах (11), Волгодонском (10), Аксайском (9) районах, Таганроге (8), Морозовском (6), Заветинском (5), Мясниковском (4), Семикаракорском (4), Азовском (3), Багаевском (3) районах, Азове (3), Зерноградском (3), Миллеровском (3), Неклиновском (3), Тарасовском (3) районах, Волгодонске (2), Октябрьском (2), Сальском (2), Советском (2), Цимлянском (2), Белокалитвинском (1) районах, Звереве (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1) и Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,3% - от 46 до 65 лет, 19,8% - от 66 до 79 лет, 5,9% - старше 80 лет, 3,2% - дети. В стационарах содержатся 1 316 пациентов. Амбулаторно проходит лечение 2 451 человек.

Врачи следят за состоянием 9 639 человек. Сняты с медицинского учета 77,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 87,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 350 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 654 тысяч исследований.

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