Здоровье школьников – залог успешного обучения

В гостях у радио "Комсомольская правда" побывали гастроэнтеролог, педиатр, врач высшей категории медицинского центра «Семья» Татьяна Немальцева и детский стоматолог стоматологических клиник «Доктор Келлер» Эка Тарасова Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Итак, почти месяц обучения в школе позади. Для кого-то поход за знаниями – радость, а для кого-то – стресс, способный пошатнуть физическое и психическое здоровье. О том, как поддержать здоровье ребенка, разговариваем с гастроэнтерологом, педиатром, врачом высшей категории медицинского центра «Семья» Татьяной Немальцевой и с детским стоматологом стоматологических клиник «Доктор Келлер» Экой Тарасовой в эфире радио "Комсомольская Правда в Ростове-на-Дону 89.8 FM".

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ

- Татьяна Анатольевна, как поддержать физическое и психическое здоровье ребенка?

- Ребенок растет в семье, и он, конечно же, смотрит на то, как ведут себя родители, какой у них режим питания. Школьник не купит сам себе продукты. Он будет есть то, что положили на стол родители. Поэтому, очень важно своим примером показывать, что такое здоровые пищевые привычки. Кроме того, необходимо, чтобы родители обращали внимание на то, как ребенок себя чувствует, чтобы относились к нему как к полноценной личности. У нас в стране есть правило – перед началом учебного года несовершеннолетний проходит диспансеризацию, в рамках которой делают общие анализы крови, мочи, УЗИ сердца. Но не всегда этого достаточно.Если вы видите, что у ребенка повышенная утомляемость, он жалуется на головную боль, просит родителей, чтобы его посадили поближе к первому ряду, у него отсутствует аппетит, то здесь важно пройти дополнительное обследование. Пройти биохимию крови, чтобы понять, например, есть ли дефицит железа и дефицит витамина Д.

Татьяна Немальцева рассказала, как сохранить здоровье ребенка Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Как в домашних условиях поддержать и укрепить иммунитет ребенка?

- Самое главное – соблюдать режим дня и следить за питанием. Важно понимать, что укрепляется иммунитет не только в том случае, если ребенок получает правильное количество белков, жиров и углеводов, витаминов, минералов и фитонутриентов, но важен крепкий и здоровый сон. Ведь именно во время сна вырабатываются важные гамоны.

ЕДИМ ПРАВИЛЬНО

- Как наладить правильное питание?

- Показать своим примером! Ребенок будет делать то же, что делают родители.

- На что обратить внимание, составляя рацион?

- Посмотрите, тянет ли ребенка на сладкое. Если да, то это первый показатель того, что организму не хватает белка. Когда ребенок получает достаточное количество белка, у него нет такой тяги к сладкому, он не заедает это будочками, батончиками и печеньями.

- Какие причины для визита к гастроэнтерологу?

- Если ребенок жалуется на тошноту, боли в животе, то это повод обратиться к врачу. Отмечу, гастроэнтерология и психология взаимосвязаны, наше тело с нами разговаривает. И, если у ребенка есть боли в животе, то он, возможно, не принимает какую-то ситуацию. Здесь важно ребенка разговорить. А врач уже будет решать на уровне физики. Для примера: в моей практике был случай, когда гастрит у мальчика не поддавался терапии. Выяснилось, что в семье был сложный бракоразводный процесс. И, как следствие, ситуация в семье отразилась на состоянии здоровья сына. Кстати, если ребенок мало есть, отказывается от еды, то это тоже повод прийти к доктору. Возможно, просто надо разогнать метаболизм.

ФАСТФУД – ДА ИЛИ НЕТ?

- Татьяна Анатольевна, как вы считаете, за время вашей практики усугубились проблемы с гастроэнтерологией?

- Однозначно, да. На мой взгляд, это связано с тем, что продукты изменили свое качество. За последние 10 лет содержание витаминов и минералов в тех продуктах, которые мы покупаем, резко снизились. Мы приходим сейчас к тому, что рацион надо корректировать пищевыми добавками. Кроме того, важно читать этикетки на продуктах, которые вы покупаете. По возможности, убрать «сахара». Фраза «мы есть то, что мы едем», соответствует действительности. Необходимо следить и за питьевым режимом. Ребенок должен выпивать от полутора литров воды в день.

- Что скажете о фастфуде?

- Я придерживаюсь правила 80/20. Если ребенок находится в системе, контролируется его рацион, и он раз в месяц есть фастфуд, то организм с нагрузкой справится. Но в целом, надо понимать, что чрезмерное употребление фастфуда может привести к ожирению.

- Как правильно составить рацион?

- Нужно понимать, что должно быть три приема пищи и два перекуса, как в садике. Не забываем о том, что организму нужен белок! И есть правило тарелки, когда половина тарелки занята овощами, 1/4 - белком, и еще ¼ - сложными углеводами.

- Стоп-продукты для ребенка?

- Сладкие газированные напитки. В сладкой газировке на один стакан воды приходится 14 кусочков сахара. Альтернатива – морсы и компоты.

БЕЗ ЗУБОВ – НИКУДА!

Продолжаем наш разговор о здоровье наших детей, и на вопросы отвечает стоматолог стоматологических клиник «Келлер» Эка Тарасовна.

Эка Тарасова поделилась информацией о том, как сохранить здоровье зубов Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Как снижение иммунитета может влиять на здоровье зубов?

- Снижение иммунитета очень сильно влияет на здоровье зубов. Изменяется состав слюны, она становится кислой и на зубах начинают распространяться кариозные микроорганизмы, которые хорошо себя там чувствуют. Зубы разрушаются, начинают болеть, твердые ткани зубов начинают гнить и ребенок это все глотает. Иммунитет падает еще больше, и начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если говорить о здоровье зубов, то тут также очень важно питание и питьевой режим. Это все влияет на состав слюны, которая для зубов несет барьерную функцию

- Как сохранить зубы здоровыми?

- Для начала чистить, причем, с самого раненого возраста, как только прорезается первый зубик. Малыша необходимо приучать к чистке зубов, даже если он не хочет. Можно приучать к чистке в игровой форме, с мультиками, со сказками! И важно помнить, что в два-три-четыре года ребенок самостоятельно не может хорошо почистить зубки.

- Подходит ли электрическая зубная щетка для дошкольников и школьников?

- Чаще всего их начинают использовать с трех лет. Она чуть лучше вычищает, чем обычная. Плюсы электрических щеток, это не миф.

- Какую пасту лучше выбрать для детей?

- Тут нет ничего сложного. На каждой упаковке написан возраст, с какого их можно использовать.

ПОХОД К СТОМАТОТЛОГУ – ЭТО НЕ БОЛЬНО

- А какие стоп-продукты для здоровья зубов?

- Это сладкие напитки. Ужаснее для зубов ничего не может быть! Также не люблю леденцы, они приклепают к зубам и эмаль портится. Во время прогулок лучше не давать ребенку хлебобулочные изделия, все остается на зубах. Жевательные резинки я разрешаю использовать, но только после еды и в течение 10-15 минут максимум.

- Как грудное молоко влияет на здоровье зубов?

- На здоровье зубов влияет не само грудное молоко, а тот факт, что ночью малыш прикладывается к маминой груди, молоко остается в ротовой полости и с ним малыш засыпает. В результате во рту образуется кислая среда и зубки портятся. Поэтому после кормления можно намотать на палец марлевую салфетку и почистить зубки.

- Когда нужно первый раз показать ребенка стоматологу?

- Когда появится первый зуб. Сейчас есть тенденция раненого кариеса. Бывает, уже в год зубки все испорчены.

- Если малыш боится похода к стоматологу, как быть?

- У нас в клинике есть анестезиологи. Мы работаем с наркозом. Используем газ «Севаран», который вводит ребенка в медикаментозный сон. Это не тот наркоз, который используется при полостных операциях. Это ингаляционный наркоз. Малыш его вдыхает через маску и через секунд 15 засыпает. Дальше мы работаем. Также используем так называемый «веселящий газ», называется «Зайки с азота». В этом случае ребенок находится в сознании, и газ действует успокаивающе.

- Какие методы лечения и профилактики кариеса применяются я в детской стоматологии?

- Мы лечим молочные зубки так же, как и постоянные. Это заблуждение, что молочные зубы не болят, что их не нужно лечить. Они также болят, бывает, еще и сильнее. Поэтому делаем анестезию и лечим такими же машинками, как и взрослых, используем такие же пломбировочные материалы. Более того, на молочные зубки даже ставим коронки. Сейчас все возможно, главное, этим заниматься.

- Какие самые распространенные проблемы?

- Как я уже говорила, начальный кариес, которым страдают детки до трех лет.

- Почему нужно лечить детей именно у детского стоматолога?

- Раньше мог любой стоматолог лечить детей. Сейчас мы учимся именно для того, чтобы лечить малышей. С ними сложнее! С малышом надо общаться, его надо развлекать! И есть свои нюансы в лечении молочных зубов. Многие взрослые терапевты о них могут не знать.

- Нужна ли ультразвуковая чистка для детей?

- Она проводится по показаниям. Делаю ее не всем пациентам. Если есть плотный налет, то да, нужна такая процедура. Ультразвуковая чистка не портит зубки, родители не должны ее боятся.

- Как настроить ребенка на поход к стоматологу?

- Первое, что нельзя говорить, это то, что надо будет потерпеть и будет не больно! Ребенок запомнит лишь два слова: боль и терпи! Также не надо говорить, что сейчас сделают укольчик! Мы стараемся делать анестезию так, что малыш ничего не замечает. Говорите о том, что пойдем к Зубной фее. В общем, очень отстранено. Дальше работаем уже мы!