Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар: огонь может перекинуться на дома

Огонь может распространиться на близлежащие дома. Фото: пресс-служба МЧС

В Ростовской области борются с крупным ландшафтным пожаром. ЧП произошло в Аксайском районе, в хуторе Верхнеподпольный. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, произошло загорание сухой растительности.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Фото: пресс-служба МЧС

- На момент прибытия первых подразделений происходило горение на трех участках общей площадью 2400 квадратных метрах. Из-за ветра существует угроза населенным пунктам, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в областном МЧС, огонь может перекинуться на дома в хуторе Рыбацкий, в хуторе Махин и в станице Ольгинской.

Спасатели объявили третий ранг сложности. К борьбе с огнем привлекли 81 человека, 24 единицы техники.