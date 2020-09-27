Горячие сутки: два крупных ландшафтных пожара потушили в Ростовской области

С одним из пожаров спасатели боролись 18 часов. Фото: ГУ МЧС по РО Фото: другой источник.

Минувшие сутки ознаменовалось сразу двумя большими пожарами. ЧП произошли в Азовском и Аксайском районах донского региона. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в обоих случаях загорелась сухая трава.

В Азовском районе пожарным пришлось работать по повышенному рангу из-за угрозы распространения огня. Площадь пожара составила 4 гектара.

В Аксайском районе огнеборцам потребовалось почти 12 часов, чтоб локализовать пожар на площади 100 гектаров. Тушение осложняли сильный ветер и труднодоступная местность. Ликвидировать пожар удалось лишь спустя 18 часов, ближе к утру.

Огонь охватил площадь в 4500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по РО

- Всего в тушении было задействовано более 200 человек и 59спецмашини. В результате пожаров никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.