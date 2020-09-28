Прививки стали делать активнее: в Ростове обсудили профилактику гриппа

В Ростове прошла пресс-конференция, посвященная профилактике гриппа. Фото: Анна Шиляева

В донской столице, в пресс-центре издания «Комсомольская правда», состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике гриппа. Сейчас в городе в рамках национального календаря прививок проводится прививочная кампания. Она стартовала в начале сентября. Специалисты планируют привить 60 процентов населения.

О важности вакцинации и о том, есть ли основания бояться прививок, рассказали участники конференции: начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светлана Ненадская, заместитель начальника управления здравоохранения города Елена Теплякова, заместитель главного врача городской больницы №6 Анастасия Верховецкая и главный врач детской городской поликлиники №18 Артем Левчин.

ПРИВИВКАМ - ДА!

По словам Елены Тепляковой, замначальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону, в городе привито уже больше 180 тысяч населения. Из них - более 50 тысяч детей, более 120 тысяч взрослых и более 700 беременных. В целом, в этом году прививочная кампания в донской столице идет очень активно.

- Вакцинация - это одно из самых важных достижений научной мысли всего мира. Поэтому если мы имеем вакцину от какого-либо заболевания, то мы можем быть защищены от этого заболевания. Грипп относится к болезням, от которых мы можем защититься. Поэтому вакцина от гриппа входит в национальный календарь прививок и является одной из тех вакцинаций, которые мы проводим бесплатно.

На сегодняшний день прививочная кампания в Ростове идет очень активно. За последние годы мы видим, что чем больше прививается людей, тем меньше тяжелых форм гриппа мы встречаем в момент эпидемии этого грозного заболевания. Активно сегодня прививаем детей и граждан разного возраста, в том числе на предприятиях за счет средств работодателей, беспокоящихся о здоровье своих сотрудников, - сообщила Елена Теплякова.

Участники мероприятия ответили на вопросы журналистов о вакцинации. Фото: Анна Шиляева

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

По словам участников пресс-конференции, сделать прививку можно в своей поликлинике. Но для удобства граждан, у которых по тем или иным причинам не получается дойти до нее, в Ростове разворачивают мобильные пункты вакцинации. Расписание работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте управления здравоохранения.

- Мобильные пункты - это одна из форм нашей работы для проведения активной вакцинации. Но сделать в них прививку могут только взрослые. Детей мы прививаем в поликлиниках либо в медицинских кабинетах, имеющих лицензию, - отметила Елена Теплякова.

Более подробно о мобильных пунктах вакцинации рассказала заместитель главного врача городской больницы №6 Анастасия Верховецкая.

- Мы интенсивно занимаемся такой формой работы. За день наши выездные бригады прививают иногда до 180 человек. Так, на Карла Маркса наша мобильная бригада 22 сентября привила 170 человек. Но в поликлиниках, конечно, прививается больше людей, так как там больший поток. Чтобы поставить прививку в мобильном пункте вакцинации, достаточно полиса.

ВСЕ ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ

По словам специалистов, нельзя со стопроцентной вероятностью сказать, что после прививки человек не заболеет гриппом. Но вакцина наверняка защитит от тяжелых форм болезни.

- В большинстве случаев вакцина защитит и от возникновения самой болезни. Если же после прививки человек заболеет гриппом, то он будет протекать в малосимптомной форме и грозных осложнений, конечно, не будет. Привиться нужно обязательно, и сделать это необходимо вовремя, так как после прививки должен сформироваться иммунитет. На это уйдет две-три недели. Поэтому мы прививаем заблаговременно, - прокомментировала Елена Теплякова.

ВСЕ О ВАКЦИНЕ

По словам начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светланы Ненадской, в вакцину против гриппа этого сезона входят три варианта гриппа.

- Причем, хотелось бы сказать, что вакцины этого сезона включают штаммы, которые ранее на территории Ростова и области не циркулировали. Сегодня у нас заболеваемость ОРВИ невелика. Эпидпороги ни в регионе, ни в городе не превышены. В соответствии с нормативными актами Роспотребнадзора в эпидпериод заболеваемости ОРВИ и гриппом ведется мониторинг уровня заболеваемости среди населения в территориях. За период с 14 по 20 сентября в городе зарегистрировано 3 524 случая ОРВИ, грипп не зарегистрирован.

ДЕТИ И «АНТИПРИВИВОЧНИКИ»

Как сообщил главный врач детской городской поликлиники №18 Артем Левчин, прививка от гриппа разрешена детям с шестимесячного возраста.

Известно, что существует такая категория граждан, которая крайне негативно относится к прививкам против гриппа.

- Если беседовать с населением, с родителями, то часть из этих родителей в итоге соглашается на прививку. Как показывает практика, после того, как специалист объяснит все, люди вакцинацию делают, - отметил Артем Левчин.

Кстати, среди старшего поколения «антипрививочников» намного меньше. С начала сентября люди в возрасте буквально штурмуют поликлиники.

ВАЖНО!

Вакцинация выполняется только при наличии добровольного согласия гражданина или законных представителей несовершеннолетних и при отсутствии противопоказаний.

Одним из условий для прививки от гриппа является удовлетворительное состояние пациента, интервал от ранее перенесенного заболевания не менее двух-трех недель, отсутствие противопоказаний для вакцинации.

Отметим, грипп обычно сопровождается высокой температурой, катаральными явлениями, общим недомоганием. Здесь важным моментом является своевременное обращение за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением, нужно минимизировать контакт с окружающими.