Сахарный диабет: как держать уровень глюкозы в норме?

В рационе должно быть оптимальное количество свежих овощей и фруктов. Фото: Александр ГЛУЗ

Сахарный диабет – одна из самых распространенных болезней современного человека. Каждый день в России выявляют около 400 человек с сахарным диабетом 2 типа. Причем, если диабет 1 типа развивается очень быстро, то диабет 2 типа начинается за много лет до постановки диагноза. Поэтому он относится к тем недугам, которые вполне можно предотвратить, если соблюдать простые рекомендации.

Причины диабета 2 типа

Сахарный диабет связан с гормоном инсулином, который проводит глюкозу внутрь клеток. Когда развивается диабет 2 типа, тело перестает отвечать на инсулин. Его становится все больше, а организм реагирует все меньше. Так появляется инсулинорезистентность. В результате сахар вместо того, чтобы стать источником энергии, просто накапливается в крови, при этом провоцирует лишний вес и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Что провоцирует диабет 2 типа?

Основными факторами развития диабета становятся диета, богатая быстрыми углеводами, и недостаток физической активности. Увеличивает риск заболевания наследственная предрасположенность.

Симптомы сахарного диабета

Симптомы этого недуга могут не проявляться годами, а высокие показатели глюкозы в анализах могут обнаружиться совершенно случайно.

В числе симптомов, которые расскажут о диабете, можно отметить повышенную утомляемость, постоянное чувство жажды, медленное заживление ран, учащенное сердцебиение, частое мочеиспускание, покалывание в руках и ногах, чувствительность десен.

Можно ли вылечить?

Сахарный диабет лечится только в самом начальном этапе, когда поджелудочная железа вырабатывает инсулин, просто в меньших количествах, и еще нет необратимых изменений в сосудах.

Как снизить риск развития сахарного диабета?

Главное – это правильное питание и достаточная физическая активность. Необходимо снизить количество потребляемых калорий, пока индекс массы тела не вернется в норму. Нужно ограничить употребление насыщенных животных жиров, жирной молочной продукции, продуктов с транс-жирами (фаст-фуда, выпечки, тортов и т.д.), соли. Блюда для каждодневного рациона лучше готовить самостоятельно и включать в них больше овощей и фруктов, орехов, семечек, полезных злаков, рыбы, зелени.

Будьте здоровы!