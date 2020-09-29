Донские армяне за два дня собрали несколько миллионов рублей на помощь жителям Карабаха

Число жертв противостояния идет на сотни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские армяне объявили сбор средств на поддержку жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали в результате военных действий в регионе. За два дня, с 27 сентября они уже собрали несколько миллионов рублей. Сотни людей ежедневно отправляют пожертвования. О том, куда направят собранные деньги рассказал директор «Нахичеванской-на-Дону армянской общины» Сергей Саядов.

- Сейчас идет сбор средств. Когда мы поймем в чем реальная потребность у пострадавших жителей, мы сможем организовать доставку гуманитарного груза. Необходимо понять ,что конкретно нужно. Это могут быть строительные материалы, медикаменты или продукты, - объяснил Саядов.

По его словам, самое главное, чтобы собранные средства не растворились, а были использованы с пользой.

- Мы делаем это не в первый раз и знаем, что все деньги будут использованы по назначению. Вот, например, в прошлый раз мы закупили 14 фур с лесом. Везли из Ростовской области и это вышло в три раза дешевле, чем, если бы приобрели дерево в Армении, - вспомнил директор армянской общины в донском регионе.

Сергей Саядов добавил, что не видит военного решения конфликта, который прямо сейчас полыхает в Карабахе. Стороны должны сесть за стол переговоров и решить ситуацию мирным путем. В противном случае жертвы будут с обеих сторон.

В социальных сетях "Донского союза армянской молодежи" сказали, что уже удалось собрать более двух миллионов рублей. Отчеты публикуются каждый день. Сколько еще будет длиться сбор пока неизвестно.

Отметим, активные боевые действия между Азербайджаном и непризнанной республикой Нагорный Карабах начались 27 сентября. Военные ведомства Баку сообщили, что армяне обстреляли их позиции и населенные пункты, на что последовала ответная реакция. Армения в свою очередь заявила, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Ереван утверждает, что на стороне Азербайджана воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.

Стороны используют тяжелую технику и авиацию. Общие потери среди военных идут на сотни. За три дня есть погибшие среди мирного населения.