По улице Московской ограничат движение почти до конца года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в октябре 2020: где и когда. В департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения рассказали, на каких участках запретят проезд. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршруты, чтобы не простаивать в пробках.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат движение

С 6 октября по 30 ноября 2020 года

Где: от ул. Лермонтовской до пер. Халтуринский, 99

Причина: работы по реконструкции участка канализационной сети по переулку Халтуринскому

С 6 октября по 25 декабря

Где: по ул. Московской на участке от пер. Островский на всем протяжении здания расположенного по адресу ул. Московская, 43 "а"; по пер. Островский на участке от ул. Московской до ул. Темерницкой, по ул. Темерницкой на участке от пер. Островский до створа здания, расположенного по адресу: ул.Темерницкая, 38.

Причина: капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 43 "а" (Литер Б)

С 12 октября по 15 ноября

Где: по пер. Технологический в районе строения №6, а также по ул. Вавилова, 59 "Л"

Причина: строительство газопровода