Депутаты донского Заксобрания обсудили закон о нарушении тишины и покоя граждан

Депутат Александр Косачев вместе с коллегами обсудил областной закон о нарушении тишины и покоя граждан. Фото: пресс-служба ЗС РО

Комитет донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку в режиме видеоконференц-связи провел круглый стол. Участники мероприятия обсудили областной закон о нарушении тишины и покоя граждан.

Как сообщил председатель комитета Законодательного собрания по законодательству Александр Косачев, люди довольно часто сталкиваются с нарушением этого закона.

- В адрес Законодательного собрания регулярно поступают жалобы на шумных соседей, музыку, гремящую из окон увеселительных заведений или автомобилей, - отметил депутат.

По словам Александра Косачева, зачастую люди не совсем понимают положения областного законодательства и указывают на бездействие со стороны органов местного самоуправления и полиции в этих вопросах.

- Поэтому и решили провести данное обсуждение и посмотреть, с какими проблемами сталкиваются областные органы власти, муниципалитеты при квалификации данных правонарушений, - пояснил Александр Косачев.

Участники круглого стола отметили, что нарушение закона о тишине зачастую остается безнаказанным по нескольким причинам. Дело в том, что сотрудники полиции не составляют протоколы об административных правонарушениях, отмеченных в региональном законодательстве. Органы же местного самоуправления не могут эффективно выполнять свои обязанности, так как не имеют права приходить домой к гражданам и вести допрос.

ВЫХОД ЕСТЬ

Изменить ситуацию возможно, если закрепить ответственность за правонарушение на федеральном уровне.

- Благодаря сенатору Ирине Валерьевне Рукавишниковой, представляющей Ростовскую область в Совете Федерации, в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях удалось в качестве состава административного правонарушения включить нарушение тишины и покоя граждан. Мы надеемся, что в случае принятия нового кодекса данная правовая коллизия будет разрешена, - пояснил Александр Косачев.

Отметим, что нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 23.00 и до 7.00 следующего дня (в выходные и праздничные дни с 23.00 до 8.00) влечет наложение штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.

В случае если тишина и покой нарушается громкой музыкой, рабочей автомобильной сигнализацией, использованием пиротехники и др., то штраф составляет 600 до 4 000 рублей.

Также установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя в дневное время, если используются на повышенной громкости телевизор, радиоприемник, магнитофон или другие звуковоспроизводящие устройства. В этом случае предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей, но можно отделаться и предупреждением.