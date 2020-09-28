Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: как защитить себя от опасной инфекции

На сегодняшний день в тяжелом состояниина аппаратах ИВЛ находятся 83 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ситуация с ковидом в городе и в регионе по-прежнему остается непростой. В последние дни количество заболевших растет. Так, только за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 193 человека и на утро 28 сентября нарастающим итогом достигло 21550.

- Лечение в стационарах проходит 1385 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 83 человека. Амбулаторно проходят лечение 2673 человека, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Также не за горами – сезон гриппа. Сейчас на Дону активно проходит прививочная компания. Она стартовала 4 сентября. По словам специалистов, вакцина убережет от тяжелой формы заболевания и от осложнений.

В Донском роспотребнадзоре рассказали о нехитрых правилах, которые помогут защититься от гриппа и коронавируса:

МОЙТИ РУКИ МЫЛОМ

А также чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПОМНИМ ПРО РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ЗОЖ – НАШЕ ВСЕ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

МАСКИ И ЕЩЕ РАЗ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания использую при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции, при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

НОСИМ МАСКУ ПРАВИЛЬНО

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством, влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую, не используйте вторично одноразовую маску, использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСОМ?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В каком случае школу закроют на карантин: рассказали власти Ростовской области

В донском регионе 579 учеников уже перешли на дистанционное обучение

Стало известно, в каком случае школу в Ростовской области могут закрыть на карантин. Об условиях рассказали в регионально пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом

Ростовские ковидные госпитали забиты практически до отказа

Они заполнены на 73 процента

В донской столице 25 сентября в пресс-центре "Комсомольской правды" представители администрации Ростова-на-Дону обсудили дальнейшие действия городских властей в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусом, а также общую ситуацию с ковидом в городе.