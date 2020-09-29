В Ростовской области «Донской Гофротаре» 15 лет: за эти годы предприятие сохранило для России более 8 млн. деревьев

Фото: "Донская гофротара"

Есть в жизни вещи, о которых мы задумываемся мало, но без которых современная жизнь просто немыслима. К числу таких предметов относится упаковка. Не та упаковка, которую мы видим на прилавках магазинов, покупая продукты, бытовую химию, или технику, а та упаковка, в которой все эти товары в магазины попадают. Делают ее из гофрокартона, листов бумаги соединенных специфичным образом. Вне всякого сомнения, гофрокартонная упаковка – важная часть и нашего ежедневного быта и экономики страны. Ведь от ее качества и доступности зависит конкурентоспособность любого товара. Для Ростовской области – региона, который кормит Россию и экспортирует свою продукцию по всему миру, вопрос доступности такой упаковки в начале 2000-х годов стоял весьма остро. Её донские производители, в основном, импортировали из сопредельного государства. Соответственно, решение о строительстве на Дону собственного производства было актуальным и экономически обоснованным.

Фото: "Донская гофротара"

История «Донской гофротары» началась в 2004 году. Тогда в левобережной промышленной зоне началось строительство уникального для донского региона завода по производству тары из гофрокартона. Предприятие оснастили самым современным оборудованием производства США, Италии, Англии и Китая. Менее чем через год, в октябре 2005 года была выпущена первая продукция.

Рабочий процесс был максимально автоматизирован за счет полной компьютеризации. Мощности нового завода составили три-четыре миллиона квадратных метров гофрокартона в месяц. С 2006 по 2012 год было смонтировано еще четыре высокопроизводительные линии. Они позволили выпускать не только обычный картонный ящик, но и разнообразнейшую упаковку сложной формы. Общая производительность линий превысила 120 млн м2 гофрокартонной упаковки в год. Производство гофрокартонной упаковки сложной конфигурации по доступной цене позволило повысить конкурентоспособность многих производителей товаров народного потребления, использующих продукцию ООО «Донская гофротара».

Сегодня это не только производители из Ростовской области, но и десятки ведущих в своих отраслях компаний по всей России. А в связи с развитием online-торговли, ростовские коробки стали востребованы и в этой отрасли. Особую популярность у людей покупки в интернет-магазинах получили в связи с периодом самоизоляции, связным с распространением COVID-19. При этом сама «Донская Гофротара» не прекращала свою работу ни на день. Ведь от ее производства зависят поставки в магазины жизненнонеобходимых товаров первоочередного спроса. Естественно, при этом на предприятии были внедрены и строго соблюдаются жесткие стандарты обеспечения эпидемиологической безопасности сотрудников, включая меры социального десантирования, применение средств индивидуальной защиты, обеззараживание помещений и др.

Всего за период работы «Донской Гофротары» было произведено более 730 млн квадратных метров гофропродукции. Произведенным количеством гофропродукции можно было бы около 150 раз обернуть Уральские горы.

Сегодня покупать продукцию «Донской гофротары» просто и удобно благодаря удобному интерфейсу торговой системы cartondon.com, созданной предприятием.

В целях полного обеспечения собственным сырьем для изготовления гофроящиков началось строительство нового корпуса для бумагоделательной машины. 14 августа 2009 года бумагоделательная машина выдала первую продукцию. Произошедшее можно было назвать историческим событием не только для компании, но и для отрасли в целом: в последний раз новая бумагоделательная машина была запущена в России в 1969 году.

Это производство – наглядный пример того, как заботиться о природе можно с экономической выгодой. Дело в том, что в качестве сырья здесь используется не древесная целлюлоза, а макулатура. То есть – те самые отходы, которые после переработки успешно служат народному хозяйству.

Ввод в эксплуатацию этого современного бумагоделательного комплекса, оснащённого оборудованием от ведущих мировых производителей, позволил предприятию получить замкнутый цикл выпуска гофроупаковки.

Использование макулатуры позволяет не только сохранять для российских лесов до 70 деревьев в час, но и служит повышению чистоты городской среды на Юге России. За 15 лет для России сохранено более 8 млн. деревьев.

Дмитрий Кислов, директор по развитию. Фото: "Донская гофротара"

- Опыт «Донской гофротары» наглядно показал, что экологически ориентированное производство может быть экономически эффективным – отметил директор по развитию предприятия Дмитрий Кислов, - Сегодня мы считаем очень важным, чтобы в обществе сложилась культура обращения отходами. Ведь это залог чистоты нашего общего дома, залог нашего здоровья.

Сама «Донская Гофротара» работает над повышением экологической сознательности не только с взрослыми, но и с молодым поколением. Программы бережного отношения к ресурсам специалисты предприятия периодически проводят в школах. На «Донской гофротаре» верят, что только сделав чистой бытовую культуру, можно сделать чистыми наши города и села, сохранить и передать потомкам наши леса, реки, поля, нашу Россию.

Сегодня «Донская Гофротара» - это успешная компания, на которой трудится слаженный трудовой коллектив - более чем 400 человек. Предприятие уже имеет достойную историю, эффективно работает и уверенно смотрит в будущее.

Узнать новости в деятельности «Донской Гофротары» и удобно заказать ее продукцию можно на сайте cartondon.com.