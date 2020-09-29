Показали класс: на Дону прошел финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Мищур В.В Сварочные технологии. Фото: предоставлено пресс-службой колледжа

В Ростовской области завершен финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Компетенции чемпионата соответствовали семи блокам профессий. Речь идет о строительстве и строительных технологиях, об образовании и информационных и коммуникационных технологиях, творчестве и дизайне, производстве и инженерных технологиях, сфере услуг, транспорте и логистике.

Само состязание длилось больше двух недель - с 6 по 21 сентября. Его цель - повышение престижа и совершенствование рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также совершенствование квалификационных стандартов для специалистов с учетом национальных и международных требований к профкомпетенциям.

Легков В.А. «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Фото: предоставлено пресс-службой колледжа

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году соревнования прошли даже более масштабно, чем в прошлом. Так, количество компетенций, в которых участники чемпионата смогли продемонстрировать свое мастерство, увеличилось до 32.

Известно, что состязания развернулись на специализированных региональных площадках в Таганроге, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и в поселке Качкан. Все они проходили в дистанционно-очном формате. А главные эксперты в режиме реального времени контролировали строгое соответствие регламенту и оценивали мастерство участников.

Так, в этом году организаторами чемпионата стали союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», министерство просвещения РФ, правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). А в качестве партнеров и спонсоров национального финала выступили более 50-ти крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

МАСШТАБНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Всего же в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» соревнования проходили по 130-ти компетенциям. В нем выступили более 2 800 человек из 83 субъектов России. Причем среди них присутствовали и юниоры (для них была открыта 71 компетенция), и иностранные конкурсанты. А экспертами стали более 700 человек.

Масенко И.В. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Фото: предоставлено пресс-службой колледжа

Отметим, что за все восемь лет проведения чемпионат этого года стал самым масштабным не только в России, но и во всем мире. Кстати, донской край в этом году защищали 42 человека. Участники получили медальоны за профессионализм. Как говорят специалисты, эти ребята уже делают мир лучше силой своего мастерства!

КОНКРЕТНО

Поздравляем победителей и призеров!

1 место

Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Легков Владислав Алексеевич

Спасательные работы. Фото: предоставлено пресс-службой колледжа

2 место Компетенция «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» Штенгова Татьяна Михайловна, Капустин Алексей Валерьевич

2 место Компетенция «Геодезия. Юниоры» - Антипова Вероника Сергеевна, Агафонов Ростислав Юрьевич

2 место

Компетенция «Сварочные технологии» - Мищур Вадим Валерьевич

Участники, которые представляли Ростовскую область:

Токарные работы на станке с ЧПУ

Владимир Левонович Маргарян

Малярные и декоративные работы

Виктория Владимировна Буреева

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Илья Вадимович Масенко

Капустин В.А. Разработка решений с использованием блокчейн технологий. Фото: предоставлено пресс-службой колледжа

Сетевое и системное администрирование

Михаил Валерьевич Козленко

Графический дизайн

Даниил Геннадьевич Шинкарев

Экспедирование грузов

Татьяна Сергеевна Шульгина

Спасательные работы

Егор Юрьевич Щеглов, Никита Сергеевич Григорьев, Александр Романович Драч, Роман Сергеевич Марков, Светлана Вячеславовна Козлова

Геодезия

Алина Витальевна Колесникова, Виктория Романовна Нецветаева