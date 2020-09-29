Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 сентября 2020: в донских больницах остаются более 1,4 тысячи зараженных

Состояние 84 человек оценивается как тяжелое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 29 сентября прирост за сутки составил 113 заболевших. По всей Ростовской области выявили еще 190 зараженных коронавирусом. Число инфицированных за весь период достигло 21 740.

Кроме Ростова новые случаи выявили еще в 26 городах и районах региона: Волгодонске (11), Гукове (10), Таганроге (9), Каменске-Шахтинском (8), Звереве (5), Азовском (4) районе, Новошахтинске (4), Шахтах (3), Багаевском (2), Боковском (2) районах, Новочеркасске (2), Зерноградском (2), Миллеровском (2), Аксайском (1), Весёловском (1), Волгодонском (1) районах, Азове (1), Донецке (1), Дубовском (1), Каменском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Сальском (1), Усть-Донецком (1) и Целинском (1) районах.

Лечение в стационарах получают 1 403 зараженных. Состояние 84 человек оценивается как тяжелое.

По данным на 29 сентября, вылечились еще 187 пациентов. С начала пандемии число выздоровевших составило 17 125. Жертвами коронавируса в обалсти за все время стали 486 человек.