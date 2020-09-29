«Продукты для дочери»: Голодающая пенсионерка отдает всю пенсию страдающему раком ребенку

Пожилая женщина и не думала жаловаться на судьбу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истории о непростом положении пожилых людей — к сожалению, не редкость в наше время. Сотни чьих-то бабушек и дедушек сталкиваются с одиночеством, а зачастую с бедностью и даже голодом. Об одной из таких историй поведала на днях в соцсетях ростовчанка Мария Банк. Как призналась девушка, она рассказала ее для того, чтобы каждый хотя бы на минуту задумался: сколько на самом деле вокруг тех, кому нужна наша помощь.

«КАК БУДТО ПЫТАЕТСЯ ИМ НАЕСТСЯ»

В самом центре города Мария увидела пожилую женщину возле палатки с фруктами. Толпившиеся у прилавка покупатели и продавцы просто ее не замечали. Казалось бы, а чего не так — обычная пенсионерка: чистая, опрятная, только глаза какие-то очень грустные... Но оказалось, что за ними скрывается самая настоящая история — история, в которой много боли, страданий и, несмотря ни на что, жизненной стойкости.

— Пенсионерка подошла к палатке с фруктами и стала смотреть, - рассказала в своем посте Мария, которая сразу заметила пожилую женщину. - Люди там сменяли друг друга и уходили с пакетами, а она просто стояла чуть в стороне. По началу складывалось такое ощущение, будто что она что-то решала.

В итоге бабулечка подошла ближе к прилавку, а продавщица спросила: «Будет ли она что-то покупать?». В этот момент бабушка лишь молча отошла в сторону. В какой-то момент она обошла палатку и взяла из ящика с гнилыми фруктами яблоко.

— Я увидела, что она ест фрукт: жадно, не стесняясь, как будто пытается им наесться, - продолжила Мария. - Потом женщина подошла к коробке рядом с кулинарией, посмотрела - нет ли и там чего. Но, не найдя больше еды, достала из сумки ключи и пошла восвояси.

«11 ОКТЯБРЯ УЖЕ ПОЛУЧУ ПЕНСИЮ»

Эта картина поразила ростовчанку до глубины души. Не в силах пройти мимо, сердобольная девушка догнала старушку и предложила помощь. Однако пожилая женщина сказала как отрезала: «В жалости не нуждаюсь!».

— Она спокойно объяснила, что при пенсии в 13 тысяч рублей оплачивает большие счета за коммунальные услуги, — рассказала Мария «Комсомолке». - Но самое страшное — у ее дочки рак. В первую очередь пенсионерка покупает продукты своему больному ребенку.

При этом бабушка за все время разговора даже и не подумала пожаловаться на судьбу. На любое предложение она покорно твердила: «11 октября я уже получу пенсию».

— Те самые 13 тысяч, которых едва ли хватит даже на стандартный месячный набор продуктов и лекарств! — продолжила собеседница, — Я ей оставила какую-то сумму, чтобы она дотянула хотя бы до 11 числа. С огромным трудом уговорила ее принять эти деньги. А бабушка все твердила, что у нее все нормально, просто так получилось.

По словам Марии, она очень хотела подключить к ситуации и волонтеров. Однако пенсионерка наотрез отказалась, и твердо решила самостоятельно справиться с трудностями.

— Я оставила свой номер телефона, — призналась Мария, — но она так и не позвонила.

ВМЕСТО PS:

К слову, совсем скоро — 1 октября отмечается День пожилого человека. Вспомните об этом. И просто сделайте пусть одно, но доброе дело. И ведь иногда совершенно не важно — что станет его воплощением — деньги ли, продукты, донести сумку до подъезда или простое человеческое внимание. Подчас, порой всем нам так не хватает именно последнего.