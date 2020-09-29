В аэропортах пассажиры попадают в очереди из-за теста на коронавирус

Пункты ПЦР-тестирования работают без перерывов и выходных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу в нескольких городах страны люди пожаловались на «ковидные» очереди в аэропортах. Прибывшие из-за границы пассажиры толпятся возле пунктов ПЦР-тестирования. Менее терпеливые пассажиры сдают анализы вне аэропорта, но гораздо дороже.

«Комсомольская правда-Ростов» выяснила, как обстоят дела в донском аэропорту Платов.

Напомним, после поездки за границу пассажиры обязаны пройти ПЦР-тестирование. За три дня нужно сдать анализы, получить результаты и загрузить их на портал Госуслуг. Нарушителям этого порядка грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Так, анализы можно сдать сразу в аэропорту. В ростовском Платове действуют четыре пункта для ПЦР-тестирования. Работают они круглосуточно без перерывов и выходных.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что сейчас в Платов могут прибывать до 13 международных рейсов. Все эти пассажиры должны пройти тестирование. Тем не менее, жалоб на очереди пока не поступало.

— Когда прилетают рейсы из-за границы, в пунктах сдают анализы сотни пассажиров. Иногда приходится подождать. Однако толп и очередей не было, — прокомментировали в Платове.

К слову, одна из пассажирок — девушка представилась Марией - говорит, что тестирование действительно проходит быстро, а очередей практически нет. При этом на процедуру уходит около десяти минут. И, кстати, результаты тестов ей пришли на третий день после сдачи тестов на covid-19.